Álvaro Bautista (1º) subraya: No quiere limosnas

Si Álvaro Bautista gana las tres carreras en el circuito de montaña y valle del interior de Portimao y Toprak Razgatlioglu acaba segundo en cada una de ellas, el español ganará 13 puntos más que el turco.



Bautista, sin embargo, necesita sumar al menos 15 puntos más para aumentar su ventaja de ahora 47 a entonces 62 o más puntos - y convertirse así en campeón del mundo ya este fin de semana.

Con el primer puesto del viernes, Bautista demostró a sus rivales lo que buscaba en Portugal. "Me he sentido bien desde la primera vuelta por la mañana", sonreía el líder del mundial en su encuentro con SPEEDWEEK.com. "La moto funciona bien, he podido concentrarme en mi pilotaje".

¿Sabe Álvaro si su equipo de Aruba tiene algo preparado por si gana el título?



"Tendrás que preguntarle a Federico (el jefe de prensa - el autor)", sonríe el 53 veces ganador de una manga. "Sólo puedo dar lo mejor de mí en la pista, el resto no está en mis manos. Lo único que importa es que tengamos algo que celebrar al final".

En 2022, Bautista se proclamó campeón del mundo de 125cc por segunda vez después de 2006. En comparación con su victoria por el título en Indonesia el año pasado, localiza una gran diferencia: "Entonces dependía de mí si me convertía en campeón del mundo. Tenía que acabar segundo en todas las carreras, siempre y cuando Toprak ganara las tres. Aquí no es así. Aunque yo gane las tres carreras, Toprak no puede acabar segundo tres veces. Por eso no es importante para mí ganar el título aquí. Lo importante es que lo hagamos todo bien. Ganar siempre es especial, no importa dónde".

El compañero de equipo de Bautista, Michael Rinaldi, consiguió su primera victoria de la temporada en Aragón después de que el español se cayera cuando iba líder. ¿Cuenta Álvaro con su ayuda en la prueba?



"No tenemos una orden de equipo", subraya el hombre del número 1. "Si Michael puede ganar, que gane. Eso es lo que yo quiero. Si un piloto es mejor que yo, quiero que la gente vea que puede ganarme. Lo importante es que no haya incidentes. No pido ayuda, cada uno tiene que cuidar de sí mismo. Si un piloto gana, es por algo".