Alvaro Bautista (1er) insiste : il ne veut pas de la charité

Si Alvaro Bautista remporte les trois courses sur le circuit de montagne et de vallée dans l'arrière-pays de Portimao et que Toprak Razgatlioglu termine deuxième à chaque fois, l'Espagnol marquera 13 points de plus que le Turc.



Mais Bautista doit marquer au moins 15 points de plus pour faire passer son avance de 47 à 62 points ou plus, et devenir ainsi champion du monde dès ce week-end.

En terminant premier vendredi, Bautista a montré à ses adversaires ce dont il avait envie au Portugal. "Je me suis senti bien dès le premier tour du matin", souriait le leader du championnat du monde lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "La moto fonctionne bien, j'ai pu me concentrer sur mon pilotage".

Alvaro sait-il si son équipe d'Aruba a préparé quelque chose en cas de titre ?



"Il faut demander à Federico (l'attaché de presse - l'auteur)", a répondu en souriant celui qui a remporté 53 courses. "Je ne peux donner le meilleur de moi-même que sur la piste, le reste n'est pas entre mes mains. L'important, c'est d'avoir quelque chose à fêter à la fin".

En 2022, Bautista a été sacré champion du monde de la catégorie 125 pour la deuxième fois après 2006. Par rapport à son titre en Indonésie l'année précédente, il perçoit une grande différence : "A l'époque, cela dépendait de moi d'être champion du monde. Je devais terminer deuxième dans chaque course, à condition que Toprak gagne les trois. Ici, ce n'est pas le cas. Même si je gagne les trois courses, Toprak ne peut pas finir trois fois deuxième. C'est pourquoi il n'est pas important pour moi de remporter le titre ici. Ce qui compte, c'est que nous fassions tout bien. Gagner, c'est toujours spécial - peu importe où".

Le coéquipier de Bautista, Michael Rinaldi, a pu fêter sa première victoire de la saison en Aragon, après que l'Espagnol ait chuté alors qu'il était en tête. Alvaro compte-t-il sur son aide en cas de problème ?



"Nous n'avons pas d'ordre d'équipe", a souligné l'homme au numéro 1. "Si Michael peut gagner, qu'il le fasse. C'est ce que je veux aussi. Si un pilote est meilleur que moi, les gens doivent voir qu'il peut me battre. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'incidents. Je ne demande pas d'aide, chacun doit se débrouiller seul. Si un pilote gagne, c'est qu'il y a une raison".