Alvaro Bautista (1°) sottolinea: non vuole l'elemosina

Alvaro Bautista ha bisogno di segnare 15 punti in più di Toprak Razgatlioglu nel Campionato Mondiale Superbike a Portimao per diventare campione questo fine settimana. "Non è solo nelle mie mani", sa il campione della Ducati.

Se Alvaro Bautista vincerà tutte e tre le gare sul circuito di montagna e di valle nell'entroterra di Portimao e Toprak Razgatlioglu arriverà ogni volta secondo, lo spagnolo guadagnerà 13 punti in più del turco.



Bautista, tuttavia, ha bisogno di segnare almeno altri 15 punti per aumentare il suo vantaggio da 47 a 62 o più punti e diventare così campione del mondo già questo fine settimana.

Con il primo posto di venerdì, Bautista ha mostrato ai suoi avversari cosa voleva fare in Portogallo. "Mi sono sentito bene fin dal primo giro del mattino", ha sorriso il leader del campionato mondiale incontrando SPEEDWEEK.com. "La moto funziona bene, sono riuscito a concentrarmi sulla mia guida".

Alvaro sa se il suo team Aruba ha preparato qualcosa in caso di vittoria del titolo?



"Dovete chiederlo a Federico (l'addetto stampa - l'autore)", sorride il 53 volte vincitore di manche. "Io posso solo fare del mio meglio in pista, il resto non dipende da me. L'unica cosa che conta è avere qualcosa da festeggiare alla fine".

Nel 2022, Bautista è diventato campione del mondo nella classe 125 per la seconda volta dopo il 2006. Rispetto alla vittoria del titolo in Indonesia lo scorso anno, individua una grande differenza: "Allora dipendeva da me se sarei diventato campione del mondo. Dovevo arrivare secondo in ogni gara, a patto che Toprak le vincesse tutte e tre. Qui non è così. Anche se vinco tutte e tre le gare, Toprak non può arrivare secondo tre volte. Per questo non è importante per me vincere il titolo qui. L'importante è fare tutto bene. Vincere è sempre speciale, non importa dove".

Il compagno di squadra di Bautista, Michael Rinaldi, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale ad Aragon dopo che lo spagnolo era caduto mentre era in testa. Alvaro conta sul suo aiuto in questo evento?



"Non abbiamo un ordine di scuderia", ha sottolineato l'uomo con il numero 1. "Se Michael può vincere, allora lasciamolo fare. È quello che voglio. Se un pilota è migliore di me, voglio che la gente veda che può battermi. L'importante è che non ci siano incidenti. Non chiedo aiuto, ognuno deve badare a se stesso. Se un pilota vince, è per un motivo".