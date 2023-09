Alvaro Bautista (1.º) salienta: Não quer esmolas

Álvaro Bautista precisa de marcar mais 15 pontos do que Toprak Razgatlioglu no Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão para se tornar campeão este fim de semana. "Não está apenas nas minhas mãos", sabe a estrela da Ducati.

Se Álvaro Bautista vencer as três corridas na pista de montanha e vale no interior de Portimão e Toprak Razgatlioglu terminar em segundo em cada uma delas, o espanhol ganhará mais 13 pontos do que o turco.



Bautista, no entanto, precisa de marcar pelo menos mais 15 pontos para aumentar a sua vantagem dos actuais 47 para 62 ou mais pontos - e assim tornar-se campeão do mundo já neste fim de semana.

Com o primeiro lugar na sexta-feira, Bautista mostrou aos seus adversários o que procurava em Portugal. "Senti-me bem desde a primeira volta da manhã," sorriu o líder do campeonato do mundo quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com. "A moto está a funcionar bem, consegui concentrar-me na minha pilotagem."

Álvaro sabe se a sua equipa de Aruba tem alguma coisa preparada para o caso de ele ganhar o título?



"Terás de perguntar ao Federico (o assessor de imprensa - o autor)," sorriu o 53 vezes vencedor da corrida. "Só posso dar o meu melhor na pista, o resto não está nas minhas mãos. Tudo o que importa é que tenhamos algo para celebrar no final".

Em 2022, Bautista tornou-se campeão do mundo na classe 125cc pela segunda vez depois de 2006. Em comparação com a vitória do título na Indonésia no ano passado, ele localiza uma grande diferença: "Naquela época, dependia de mim se eu me tornaria campeão mundial. Tinha de terminar em segundo em todas as corridas, desde que o Toprak ganhasse as três. Aqui não é assim. Mesmo que eu ganhe as três corridas, o Toprak não pode ficar em segundo três vezes. É por isso que não é importante para mim ganhar o título aqui. O importante é que façamos tudo bem. Ganhar é sempre especial - não importa onde".

O companheiro de equipa de Bautista, Michael Rinaldi, conquistou a sua primeira vitória da época em Aragon depois de o espanhol ter caído quando liderava. Álvaro está a contar com a sua ajuda na prova?



"Não temos uma ordem de equipa", sublinhou o homem com o número 1. "Se o Michael pode ganhar, então que ganhe. É isso que eu quero. Se um piloto é melhor do que eu, então quero que as pessoas vejam que ele me pode vencer. O importante é que não haja incidentes. Não peço ajuda, cada um tem de cuidar de si. Se um piloto ganha, é por uma razão."