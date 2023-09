Michael Rinaldi: "Muy baja probabilidad".

Después de sus buenas actuaciones en Aragón (1º/5º/3º), Michael Rinaldi tuvo un comienzo perfecto en Portimao el viernes: 3º en la tabla de tiempos combinada de FP1 y FP2, a tres décimas de segundo de su compañero en el equipo Aruba Ducati Álvaro Bautista, que marcó el mejor tiempo.

Ducati puede lograr dos grandes objetivos este fin de semana: Nicolo Bulega está a punto de ganar el título de Campeón del Mundo de Supersport. Y Álvaro Bautista se proclamará campeón de Superbike, siempre que sume al menos 15 puntos más que Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Esto plantea la cuestión de si el equipo Aruba ha dado instrucciones a Michael Rinaldi con respecto a Bautista.

"No tenemos órdenes de equipo", subrayó Álvaro. "Si Michael puede ganar, que gane. Eso es lo que quiero yo también. Si un piloto es mejor que yo, quiero que la gente vea que puede ganarme. Lo importante es que no haya incidentes. No pido ayuda, cada uno tiene que cuidar de sí mismo. Si un piloto gana, es por algo".

"De todas formas, no necesita mi ayuda", se mantuvo firme Rinaldi en conversación con SPEEDWEEK.com. "Ha demostrado con suficiente frecuencia este año que gana con su propio talento y actuaciones. No creo que esté en posición de darle nada. Pero si el equipo me pide algo, por supuesto que lo haré. Si realmente estoy por delante de él en una carrera, depende de dónde esté. Por lo tanto, estamos hablando de una probabilidad muy baja de que se produzca un caso así. Los tiempos están muy igualados, es difícil predecir si lucharé por el 2º, 1º o 5º puesto. Álvaro tiene un poco más en la manga que el resto de nosotros y Toprak siempre encuentra unas décimas de segundo del viernes al sábado. Así que no será fácil ganar. Pero el podio es un objetivo posible".