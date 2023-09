Michael Rinaldi : "Très faible probabilité".

Après ses excellentes performances à Aragon (1er/5e/3e), Michael Rinaldi a fait un début de course en fanfare vendredi à Portimao : troisième sur la feuille des temps combinée des FP1 et FP2, à trois bons dixièmes de seconde de son coéquipier chez Aruba-Ducati, Alvaro Bautista, qui a signé le meilleur temps.

Ducati peut atteindre deux grands objectifs ce week-end : Nicolo Bulega est sur le point de remporter le titre du championnat du monde Supersport. Et Alvaro Bautista sera champion de Superbike, à condition de marquer au moins 15 points de plus que Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



On peut alors se demander si l'équipe d'Aruba a donné des instructions à Michael Rinaldi concernant Bautista.

"Nous n'avons pas d'ordre d'équipe", a souligné Alvaro. "Si Michael peut gagner, qu'il le fasse. C'est ce que je veux aussi. Si un pilote est meilleur que moi, les gens doivent voir qu'il peut me battre. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'incidents. Je ne demande pas d'aide, chacun doit se débrouiller seul. Si un coureur gagne, c'est qu'il y a une raison".

"Il n'a de toute façon pas besoin de mon aide", a maintenu Rinaldi lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Il a montré assez souvent cette année qu'il gagnait avec son propre talent et ses propres performances. Je ne pense pas que je serai en position de lui faire un cadeau. Mais si l'équipe me demande quelque chose, j'y donnerai bien sûr suite. Si je devais vraiment être devant lui dans une course, cela dépendrait aussi de l'endroit où il se trouve. Nous parlons donc d'une très faible probabilité qu'un tel cas se produise. Les temps sont très proches, il est difficile de prédire si je vais me battre pour la deuxième, la première ou la cinquième place. Alvaro en a un peu plus que nous autres dans les pattes et Toprak trouve toujours quelques dixièmes de seconde entre vendredi et samedi. Ce ne sera donc pas facile de gagner. Mais le podium est un objectif possible".