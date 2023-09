Michael Rinaldi: "Probabilità molto bassa".

Michael Rinaldi, pilota ufficiale della Ducati, non ha un lavoro per il 2024. Ciononostante, l'italiano sarebbe stato così altruista nel Campionato Mondiale Superbike a Portimao, lasciando che il suo compagno di squadra Alvaro Bautista partisse per primo.

Dopo le ottime prestazioni di Aragon (1°/5°/3°), Michael Rinaldi ha avuto una partenza perfetta a Portimao venerdì: 3° posto nella classifica combinata dei tempi di FP1 e FP2, a ben tre decimi di secondo dal suo compagno di squadra Aruba Ducati Alvaro Bautista, che ha fatto segnare il miglior tempo.

La Ducati può raggiungere due grandi obiettivi questo fine settimana: Nicolò Bulega è sul punto di vincere il titolo mondiale Supersport. E Alvaro Bautista diventerà campione Superbike, a patto che ottenga almeno 15 punti in più di Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Ci si chiede quindi se il team Aruba abbia dato istruzioni a Michael Rinaldi riguardo a Bautista.

"Non abbiamo ordini di scuderia", ha sottolineato Alvaro. "Se Michael può vincere, che vinca. È quello che voglio anch'io. Se un pilota è migliore di me, voglio che la gente veda che può battermi. L'importante è che non ci siano incidenti. Non chiedo aiuto, ognuno deve badare a se stesso. Se un cavaliere vince, è per un motivo".

"Non ha comunque bisogno del mio aiuto", ha ribadito Rinaldi in una conversazione con SPEEDWEEK.com. "Quest'anno ha dimostrato abbastanza spesso di vincere con il suo talento e le sue prestazioni. Non credo che sarò in grado di dargli qualcosa. Ma se il team mi chiederà qualcosa, ovviamente lo accontenterò. Se sono davvero davanti a lui in una gara, dipende da dove si trova. Pertanto, stiamo parlando di una probabilità molto bassa che si verifichi un caso del genere. I tempi sono molto vicini, è difficile prevedere se lotterò per il 2°, il 1° o il 5° posto. Alvaro ha qualche asso nella manica in più rispetto a tutti noi e Toprak trova sempre qualche decimo di secondo dal venerdì al sabato. Quindi non sarà facile vincere. Ma il podio è un obiettivo possibile".