Michael Rinaldi: "Probabilidade muito baixa".

O ainda piloto de fábrica da Ducati, Michael Rinaldi, não tem emprego para 2024. No entanto, o italiano seria tão altruísta no Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão e deixaria o seu companheiro de equipa Álvaro Bautista partir primeiro.

Depois das fortes prestações em Aragão (1º/5º/3º), Michael Rinaldi teve um arranque perfeito em Portimão na sexta-feira: 3º lugar na tabela de tempos combinada de FP1 e FP2, uns bons três décimos de segundo atrás do seu companheiro de equipa da Aruba Ducati, Alvaro Bautista, que estabeleceu o tempo mais rápido.

A Ducati pode atingir dois grandes objectivos este fim de semana: Nicolo Bulega está prestes a conquistar o título do Campeonato do Mundo de Supersport. E Álvaro Bautista tornar-se-á campeão de Superbike, desde que marque pelo menos mais 15 pontos do que Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Isto levanta a questão de saber se a equipa de Aruba deu instruções a Michael Rinaldi relativamente a Bautista.

"Não temos ordens de equipa", sublinhou Álvaro. "Se o Michael pode ganhar, deixem-no ganhar. É isso que eu também quero. Se um piloto é melhor do que eu, então quero que as pessoas vejam que ele me pode vencer. O importante é que não haja incidentes. Não peço ajuda, cada um tem de cuidar de si. Se um cavaleiro ganha, é por uma razão".

"Ele não precisa da minha ajuda de qualquer forma," Rinaldi manteve-se firme em conversa com a SPEEDWEEK.com. "Ele já mostrou muitas vezes este ano que ganha com o seu próprio talento e desempenho. Acho que não vou estar em posição de lhe dar nada. Mas se a equipa me pedir alguma coisa, é claro que vou cumprir. Se eu estiver mesmo à frente dele numa corrida, depende de onde ele estiver. Por isso, estamos a falar de uma probabilidade muito baixa de que tal aconteça. Os tempos são muito próximos, é difícil prever se vou lutar pelo 2º, 1º ou 5º lugar. O Álvaro tem um pouco mais na manga do que nós e o Toprak encontra sempre alguns décimos de segundo de sexta-feira para sábado. Por isso, não vai ser fácil ganhar. Mas o pódio é um objetivo possível."