Michael Rinaldi: ¿Merece la pena esperar a Honda?

Desde hace semanas, la dirección de Michael Rinaldi evalúa cuidadosamente las opciones para 2024. El italiano perderá su puesto después de tres años en el equipo oficial Ducati en favor del líder del Mundial de Supersport, Nicolo Bulega, y tiene que pensar en nuevos caminos.

Financieramente y también en términos de prestigio, un puesto en el equipo oficial de Honda sería el más atractivo en caso de que HRC relegue a Iker Lecuona al Campeonato del Mundo de MotoGP cuando Marc Márquez se marche a Gresini Ducati.



Cuánto tiempo jugará la superestrella con el número 93 para ganar tiempo y retrasar su decisión, sólo él lo sabe. Cuanto más espere Rinaldi, menos alternativas tendrá. Además, los japoneses no le garantizan que vaya a conseguir la plaza en Honda si Lecuona abandona el equipo.

El equipo Liqui Moly Husqvarna Intact, del Campeonato del Mundo de Moto2, lleva semanas hablando con el representante de Rinaldi, pero mientras tanto el cinco veces ganador de Superbike ha recibido una negativa. Porque el Pierer Group, al que pertenece Husqvarna junto con KTM y GASGAS, busca una joven promesa, y Rinaldi, de 27 años, no encaja en este panorama.

Dejando a un lado la posibilidad teórica en Honda y centrándonos en las ofertas reales, Rinaldi tiene dos opciones.

La número uno sería un contrato con el equipo de Manuel Puccetti, que quiere cambiar Kawasaki por Ducati para 2024. Rinaldi podría seguir formando parte de la familia Ducati, conservar a su patrocinador Aruba y Puccetti tendría la ventaja de que su piloto mantiene las mejores relaciones con la fábrica de Bolonia y también con el equipo oficial. Michael goza de gran estima en Ducati, aunque en los últimos tres años no haya podido responder a las expectativas, con 19 podios y cuatro victorias.

Rinaldi sabe, sin embargo, que no puede volver al equipo de fábrica desde un equipo privado Ducati - ese tren ha zarpado.



Así que también está pensando en tomar otra dirección.

Yamaha tiene contratos con Andrea Locatelli, Jonathan Rea, Dominique Aegerter y Remy Gardner para 2024, y Bradley Ray también continuará.

Lorenzo Baldassarri, piloto del Team GMT94 este año, perderá su plaza. Yamaha Europa ha hecho una oferta a Rinaldi, que a sus 27 años sigue encajando en su esquema. Con buenas actuaciones, Rinaldi podría ser transferido al equipo Giansanti en 2025 e incluso al equipo número 1 Pata en 2026.

¿Preferiría Rinaldi irse a otro fabricante o correr para otro equipo Ducati?



"Depende de muchos detalles", dijo el de Rimini a SPEEDWEEK.com. "Sabemos lo fuerte que es el paquete Ducati. Cuando me subo a una Ducati en otro equipo, sé lo que podemos hacer. Pero de vez en cuando necesitas un nuevo reto. ¿Este parece prometedor, un buen proyecto, por qué no? Aún no lo he decidido. El dinero es importante, pero no es lo más importante para mí. Disfruto pilotando la moto e intento terminar las carreras en lo más alto".

Rinaldi continuó: "Mira a Scott Redding, que está dando muchos tumbos en estos momentos. Seguro que está ganando más dinero en BMW que antes en Ducati, pero también me dice que es más divertido cuando pilotas delante. Así que ambas cosas son importantes, el dinero y pilotar delante. Quizá el año que viene BMW tenga éxito, vuelva a disfrutar pilotando y gane más dinero. Al final del día, tienes que ser honesto contigo mismo y ser capaz de mirarte en el espejo. Tienes que estar contento con tu decisión".