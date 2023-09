Michael Rinaldi : Vaut-il la peine d'attendre chez Honda ?

Depuis des semaines, le management de Michael Rinaldi évalue soigneusement les options pour 2024. Après trois ans au sein de l'équipe d'usine Ducati, l'Italien va perdre sa place au profit du leader du championnat du monde Supersport Nicolo Bulega et doit réfléchir à de nouvelles pistes.

Financièrement et aussi en termes de prestige, une place dans l'équipe d'usine Honda serait la plus intéressante si le HRC devait envoyer Iker Lecuona en championnat du monde MotoGP lorsque Marc Marquez ira chez Gresini Ducati.



Seul le superstar au numéro 93 sait combien de temps il jouera la montre et retardera sa décision. Plus Rinaldi attend, moins il lui reste d'alternatives. Et il n'obtient pas non plus de garantie de la part des Japonais qu'il obtiendra la place chez Honda si Lecuona quitte l'équipe.

L'équipe de championnat du monde Moto2 Liqui Moly Husqvarna Intact a parlé pendant des semaines avec le manager de Rinaldi, mais entre-temps, le quintuple vainqueur de Superbike a reçu une réponse négative. En effet, le groupe Pierer, dont Husqvarna fait partie aux côtés de KTM et GASGAS, recherche un jeune en devenir - Rinaldi, 27 ans, ne correspond pas à ce profil.

Si nous laissons de côté la possibilité théorique chez Honda et que nous nous concentrons sur les offres réelles, deux options s'offrent à Rinaldi.

La première serait un contrat avec l'équipe de Manuel Puccetti, qui souhaite passer de Kawasaki à Ducati pour 2024. Rinaldi pourrait ainsi rester dans la famille Ducati, conserver son sponsor Aruba et Puccetti aurait l'avantage que son pilote dispose des meilleures relations avec l'usine de Bologne et l'équipe d'usine. Michael jouit d'une grande estime chez Ducati, même s'il n'a pas pu répondre aux attentes au cours des trois dernières années avec 19 podiums et quatre victoires.

Mais Rinaldi sait qu'il ne pourra pas revenir dans l'équipe d'usine à partir d'une équipe privée de Ducati - ce train est parti.



Il réfléchit donc aussi intensément à une autre direction.

Yamaha a signé des contrats pour 2024 avec Andrea Locatelli, Jonathan Rea, Dominique Aegerter et Remy Gardner, et continuera également avec Bradley Ray.

Lorenzo Baldassarri, qui fait partie du team GMT94 cette année, perd en revanche sa place. Yamaha Europe a fait une offre à Rinaldi qui, à 27 ans, correspond encore à leur schéma. Avec de bonnes performances, Rinaldi pourrait être transféré au team Giansanti en 2025 et même au team numéro 1 Pata en 2026.

Rinaldi préférerait-il passer à un autre constructeur ou courir pour une autre équipe Ducati ?



"Cela dépend de nombreux détails", a déclaré l'homme de Rimini à SPEEDWEEK.com. "Nous savons à quel point le package de Ducati est fort. Quand je conduis une Ducati dans une autre équipe, je sais ce que nous pouvons faire. Mais de temps en temps, on a besoin d'un nouveau défi. Si celui-ci semble prometteur, un bon projet, pourquoi pas ? Je n'ai pas encore pris de décision. L'argent est important, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Je profite de la moto et j'essaie de finir les courses en tête".

Rinaldi poursuit : "Regarde Scott Redding, qui trébuche beaucoup en ce moment. Il gagne certainement plus d'argent chez BMW qu'avant chez Ducati, mais il me dit aussi que c'est plus agréable de rouler devant. Les deux sont donc importants, l'argent et le fait de rouler devant. Peut-être que BMW aura du succès l'année prochaine, qu'il aura à nouveau du plaisir à piloter et qu'il gagnera plus d'argent. En fin de compte, tu dois être honnête avec toi-même et pouvoir te regarder dans le miroir. Tu dois être heureux de ta décision".