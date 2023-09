Michael Rinaldi: Honda vale l'attesa?

Per quale squadra Michael Rinaldi, ancora pilota Ducati, gareggerà nel 2024 e in quale campionato? SPEEDWEEK.com rivela quali sono le opzioni ancora aperte per l'italiano.

Da settimane, il management di Michael Rinaldi sta valutando attentamente le opzioni per il 2024. L'italiano perderà il suo posto dopo tre anni nel team ufficiale Ducati a favore del leader del campionato mondiale Supersport Nicolo Bulega e deve pensare a nuove strade.

Dal punto di vista finanziario e del prestigio, un posto nel team Honda sarebbe il più attraente nel caso in cui HRC relegasse Iker Lecuona nel Campionato del Mondo MotoGP quando Marc Marquez passerà alla Gresini Ducati.



Per quanto tempo la superstar con il numero 93 prenderà tempo e ritarderà la sua decisione, lo sa solo lui. Più Rinaldi aspetta, meno alternative ha. E i giapponesi non gli garantiscono che otterrà il posto alla Honda se Lecuona lascerà la squadra.

Il team del Campionato del Mondo Moto2 Liqui Moly Husqvarna Intact ha parlato con il manager di Rinaldi per settimane, ma nel frattempo il cinque volte vincitore della Superbike ha ricevuto un rifiuto. Perché il Gruppo Pierer, a cui Husqvarna appartiene insieme a KTM e GASGAS, è alla ricerca di un giovane emergente: il 27enne Rinaldi non rientra in questo quadro.

Lasciando da parte la possibilità teorica della Honda e concentrandosi sulle offerte reali, Rinaldi ha due opzioni.

La prima sarebbe un contratto con il team di Manuel Puccetti, che vuole passare dalla Kawasaki alla Ducati per il 2024. Rinaldi potrebbe rimanere nella famiglia Ducati, mantenere il suo sponsor Aruba e Puccetti avrebbe il vantaggio che il suo pilota ha i migliori rapporti con la fabbrica di Bologna e anche con il team ufficiale. Michael gode di grande stima in Ducati, anche se negli ultimi tre anni non è stato in grado di soddisfare le aspettative con 19 podi e quattro vittorie.

Rinaldi sa però che non può tornare alla squadra ufficiale da un team privato Ducati: quel treno è salpato.



Per questo sta pensando di prendere un'altra direzione.

La Yamaha ha stipulato contratti con Andrea Locatelli, Jonathan Rea, Dominique Aegerter e Remy Gardner per il 2024, e anche Bradley Ray continuerà.

Lorenzo Baldassarri, che quest'anno corre per il Team GMT94, perderà il posto. Yamaha Europe ha fatto un'offerta a Rinaldi, che a 27 anni è ancora adatto al loro schema. Con buone prestazioni, Rinaldi potrebbe essere trasferito al team Giansanti nel 2025 e addirittura al team Pata numero 1 nel 2026.

Rinaldi preferirebbe passare a un altro costruttore o a un altro team Ducati?



"Dipende da molti dettagli", ha detto il riminese a SPEEDWEEK.com. "Sappiamo quanto sia forte il pacchetto Ducati. Quando guido una Ducati in un'altra squadra, so cosa possiamo fare. Ma ogni tanto c'è bisogno di una nuova sfida. Questa sembra promettente, un buon progetto, perché no? Non ho ancora deciso. Il denaro è importante, ma non è la cosa più importante per me. Mi piace guidare la moto e cercare di finire le gare al meglio".

Rinaldi ha continuato: "Guardate Scott Redding, che in questo momento sta arrancando molto. Sicuramente guadagna di più con la BMW che con la Ducati, ma mi dice anche che è più divertente quando sei davanti. Quindi sono importanti entrambe le cose, i soldi e la guida davanti. Forse l'anno prossimo la BMW avrà successo, si divertirà di nuovo a guidare e guadagnerà di più. Alla fine della giornata, bisogna essere onesti con se stessi e sapersi guardare allo specchio. Devi essere felice della tua decisione".