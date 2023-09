Michael Rinaldi: Vale a pena esperar pela Honda?

Há semanas que a direção de Michael Rinaldi avalia cuidadosamente as opções para 2024. O italiano vai perder o seu lugar após três anos na equipa de fábrica da Ducati para o líder do Campeonato do Mundo de Supersport, Nicolo Bulega, e tem de pensar em novos caminhos.

Financeiramente e também em termos de prestígio, um lugar na equipa de fábrica da Honda seria o mais atrativo no caso de a HRC relegar Iker Lecuona para o Campeonato do Mundo de MotoGP quando Marc Marquez sair para a Gresini Ducati.



Quanto tempo a estrela com o número 93 vai jogar com o tempo e adiar a sua decisão, só ele sabe. Quanto mais Rinaldi esperar, menos alternativas terá. E não tem qualquer garantia dos japoneses de que conseguirá o lugar na Honda se Lecuona deixar a equipa.

A equipa do Campeonato do Mundo de Moto2 Liqui Moly Husqvarna Intact tem vindo a falar com o empresário de Rinaldi há semanas, mas entretanto o cinco vezes vencedor de Superbike recebeu uma recusa. Porque o Grupo Pierer, ao qual a Husqvarna pertence juntamente com a KTM e a GASGAS, está à procura de um jovem promissor - Rinaldi, de 27 anos, não se enquadra neste cenário.

Deixando de lado a possibilidade teórica na Honda e concentrando-se em ofertas reais, Rinaldi tem duas opções.

A primeira seria um contrato com a equipa de Manuel Puccetti, que pretende mudar da Kawasaki para a Ducati em 2024. Rinaldi poderia continuar a fazer parte da família Ducati, manter o seu patrocinador Aruba e Puccetti teria a vantagem de o seu piloto ter as melhores relações com a fábrica em Bolonha e também com a equipa de fábrica. Michael é tido em grande estima na Ducati, mesmo que não tenha conseguido corresponder às expectativas nos últimos três anos, com 19 pódios e quatro vitórias.

Rinaldi sabe, no entanto, que não pode regressar à equipa de fábrica a partir de uma equipa privada da Ducati - esse comboio já partiu.



Por isso, também está a pensar seriamente em seguir uma direção diferente.

A Yamaha tem contratos com Andrea Locatelli, Jonathan Rea, Dominique Aegerter e Remy Gardner para 2024, e Bradley Ray também vai continuar.

Lorenzo Baldassarri, que está a correr para a Team GMT94 este ano, vai perder o seu lugar. A Yamaha Europa fez uma oferta a Rinaldi, que aos 27 anos de idade ainda se enquadra no seu esquema. Com bons desempenhos, Rinaldi poderia ser transferido para a equipa Giansanti em 2025 e até para a equipa número 1 Pata em 2026.

Rinaldi preferiria mudar para outro fabricante ou correr para outra equipa Ducati?



"Depende de muitos pormenores", disse o homem de Rimini ao SPEEDWEEK.com. "Sabemos o quão forte é o pacote da Ducati. Quando ando com uma Ducati noutra equipa, sei o que podemos fazer. Mas de vez em quando é preciso um novo desafio. Este parece promissor, um bom projeto, porque não? Ainda não me decidi. O dinheiro é importante, mas não é o mais importante para mim. Gosto de andar de mota e tento terminar as corridas no topo".

Rinaldi continuou, "Vejam o Scott Redding, que está a tropeçar muito neste momento. Está a ganhar mais dinheiro na BMW do que antes na Ducati, mas também me diz que é mais divertido andar na frente. Portanto, são ambos importantes, o dinheiro e andar na frente. Talvez no próximo ano a BMW seja bem sucedida, ele volte a gostar de pilotar e ganhe mais dinheiro. No final do dia, temos de ser honestos connosco próprios e ser capazes de nos olharmos ao espelho. Temos de estar satisfeitos com a nossa decisão".