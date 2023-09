Portimao, FP3 : Trois Ducati devant - Öttl solide 3ème

Le champion du monde de Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) a continué à dominer la troisième séance d'essais libres à Portimao et a pris une nette avance. Johnny Rea et Toprak Razgatlioglu ont adopté une stratégie différente.

Alvaro Bautista avait réalisé le meilleur temps vendredi en 1:40,476 min, plaçant ainsi la barre très haut.



A titre indicatif, le meilleur tour en course a été réalisé par Jonathan Rea (Kawasaki) en 2022 lors de la course Superpole en 1:40,135 min et le record de pole a été établi par le Nord-Irlandais la même année en 1:39,610 min.

Lorsque la troisième séance d'essais libres a débuté samedi matin à 9 heures, Portimao étant en retard d'une heure par rapport à l'heure d'Europe centrale, il faisait déjà chaud avec une température de 24 degrés Celsius dans l'air et sur l'asphalte, et l'après-midi, le thermomètre dépassera les 30 degrés.

Le premier meilleur temps significatif a été réalisé par Bautista sur sa Ducati V4R au cinquième tour avec un chrono de 1:40,751 min, alors que les pilotes en tête de la feuille de temps s'étaient succédé à plusieurs reprises. A mi-parcours de la séance de 30 minutes, la star Ducati est passée à 1:40,483 min.

Onze minutes avant la fin, Garrett Gerloff (Bonovo action BMW) a été le premier à sortir le pneu arrière le plus tendre, le SCX, et a réalisé le meilleur temps du week-end à ce moment-là (1:40,451 min). Quatre minutes plus tard, Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) s'est propulsé à la première place avec 1:40,107 min.

Au cours des sept dernières minutes, les temps se sont effondrés et Bautista a été le seul à passer sous la barre des 1'40'' avec 1'39.811', soit 0.296' d'avance sur le deuxième, son coéquipier d'Aruba Michael Rinaldi. Öttl a terminé solidement troisième devant Remy Gardner (Yamaha), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW) et Danilo Petrucci (Ducati).

Le Suisse Dominique Aegerter (11e) a également renoncé à utiliser le pneu arrière tendre, tout comme Jonathan Rea (14e) et Toprak Razgatlioglu (15e).

Axel Bassani (Motocorsa Ducati) a connu un problème technique lors du troisième tour et l'Italien n'a bouclé que huit tours au total, se classant 19e.

Comme toujours lors des essais libres, les temps sont à prendre avec précaution car les pilotes et les équipes ont des stratégies différentes et ne roulent pas avec des pneus identiques au même moment. Alors que certains partent à la chasse au chrono, d'autres travaillent sur les réglages de course.