Portimao, FP3: Tre Ducati davanti a tutti - Öttl è terzo.

Il Campione del Mondo Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) è stato il misuratore di tutto anche nelle terze prove libere di Portimao e nettamente in testa. Johnny Rea e Toprak Razgatlioglu hanno seguito una strategia diversa.

Alvaro Bautista ha fatto segnare il miglior tempo venerdì con 1:40.476 min e quindi ha già fissato l'asticella molto in alto.



A titolo orientativo: il giro più veloce in gara è stato realizzato da Jonathan Rea (Kawasaki) nel 2022 nella Superpole in 1:40.135 min, mentre il record della pole è stato stabilito dal nordirlandese nello stesso anno con 1:39.610 min.

Quando la terza sessione di prove libere è iniziata alle 9 di sabato mattina, a Portimao, un'ora dopo la CET, faceva già caldo con 24 gradi di temperatura dell'aria e dell'asfalto, nel pomeriggio il termometro salirà a oltre 30 gradi.

Il primo tempo degno di nota è stato fatto segnare da Bautista sulla sua Ducati V4R al quinto giro con 1:40.751 min, a quel punto i piloti in cima alla classifica dei tempi sono cambiati più volte. A metà della sessione di 30 minuti, il campione della Ducati si è migliorato fino a 1'40.483".

A undici minuti dalla fine, Garrett Gerloff (Bonovo action BMW) è stato il primo a scendere in pista con il pneumatico posteriore SCX più morbido, facendo segnare il tempo più veloce del weekend fino a quel momento, 1'40.451". Quattro minuti dopo, Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) si è catapultato al primo posto con 1:40.107".

Negli ultimi sette minuti, i tempi sono crollati e alla fine Bautista è stato l'unico a rimanere sotto l'1:40 con 1:39.811, 0,296 minuti davanti al secondo classificato, il suo compagno di squadra Aruba Michael Rinaldi. Öttl ha concluso con un ottimo terzo posto davanti a Remy Gardner (Yamaha), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW) e Danilo Petrucci (Ducati).

Anche lo svizzero Dominique Aegerter (11°) si è astenuto dall'utilizzare il pneumatico posteriore morbido, così come Jonathan Rea (14°) e Toprak Razgatlioglu (15°).

Axel Bassani (Motocorsa Ducati) ha avuto un problema tecnico nel terzo giro; l'italiano ha percorso solo otto giri in totale e ha concluso al 19° posto.

Come sempre nelle sessioni di prove libere, i tempi devono essere trattati con cautela perché i piloti e le squadre hanno strategie diverse e non montano le stesse gomme nello stesso momento. Mentre alcuni inseguono i tempi, altri lavorano sulla messa a punto per la gara.