Portimão, FP3: Três Ducati na frente - Öttl forte em 3º.

O Campeão do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), foi também o protagonista do terceiro treino livre em Portimão e ficou claramente na frente. Johnny Rea e Toprak Razgatlioglu seguiram uma estratégia diferente.

Álvaro Bautista fez o tempo mais rápido na sexta-feira com 1:40.476 min e, portanto, já colocou a fasquia muito alta.



Para orientação: A volta mais rápida foi estabelecida por Jonathan Rea (Kawasaki) em 2022 na corrida da Superpole em 1:40,135 min, o recorde da pole foi estabelecido pelo norte-irlandês no mesmo ano com 1:39,610 min.

Quando a terceira sessão de treinos livres começou às 9h00 da manhã de sábado, Portimão está uma hora atrasada em relação à CET, já estava quente com 24 graus Celsius de temperatura do ar e do asfalto, à tarde o termómetro vai subir para mais de 30 graus.

O primeiro tempo notável foi estabelecido por Bautista na sua Ducati V4R na quinta volta com 1:40.751 min, até então os pilotos no topo da tabela de tempos tinham mudado várias vezes. A meio da sessão de 30 minutos, a estrela da Ducati melhorou para 1'40.483".

A onze minutos do final da sessão, Garrett Gerloff (Bonovo action BMW) foi o primeiro a rodar com o pneu SCX traseiro mais macio, estabelecendo o melhor tempo do fim de semana até ao momento com 1m40,451s. Quatro minutos mais tarde, Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) subiu ao primeiro lugar com 1:40.107 min.

Nos últimos sete minutos, os tempos caíram e, no final, Bautista foi o único a ficar abaixo dos 1:40 minutos, com 1:39,811 minutos, 0,296 minutos à frente do segundo classificado, o seu companheiro de equipa em Aruba, Michael Rinaldi. Öttl terminou num forte terceiro lugar, à frente de Remy Gardner (Yamaha), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW) e Danilo Petrucci (Ducati).

O suíço Dominique Aegerter (11º) também não utilizou o pneu traseiro macio, tal como Jonathan Rea (14º) e Toprak Razgatlioglu (15º).

Axel Bassani (Motocorsa Ducati) teve um problema técnico na terceira volta, o italiano só conseguiu efetuar oito voltas no total e terminou em 19º.

Como sempre nas sessões de treinos livres, os tempos devem ser tratados com cautela porque os pilotos e as equipas têm estratégias diferentes e não estão com pneus idênticos ao mesmo tempo. Enquanto alguns estão a perseguir os tempos, outros estão a trabalhar na configuração da corrida.