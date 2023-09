Portimão, Superpole : Rea en tête, Öttl dixième

C'est de justesse que Jonathan Rea a manqué son propre record lors de la superpole du championnat du monde Superbike 2023 à Portimão. Ses coéquipiers Kawasaki Alex Lowes et Andrea Locatelli (Yamaha) en première ligne. Philipp Öttl solide dixième.

La Superpole du Championnat du Monde Superbike est une séance de qualification traditionnelle au cours de laquelle tous les pilotes disposent de 15 minutes pour réaliser le meilleur temps possible. Pirelli n'a pas proposé de pneu de qualification pour l'avant-dernier week-end de course, c'est donc le pneu de course tendre SCX qui est utilisé en Superpole. C'est avec ce pneu qu'Álvaro Bautista a réalisé le meilleur temps du week-end (1:39,811 min) lors de la troisième séance d'essais.

Alex Lowes a réalisé le premier temps significatif par un temps de rêve en 1:39,762 min, son coéquipier Kawasaki Jonathan Rea étant 0,2 sec plus lent. Le Nord-Irlandais détient le record de pole en 1:39,610 min, établi l'an dernier. La malchance a frappé Scott Redding, dont la BMW fumait.

Après deux tours de piste, les pilotes se sont dirigés vers la voie des stands et ont fait monter un nouveau pneu pour la chasse au temps finale. Derrière le duo Kawasaki suivaient Bautista, Michael van der Mark (BMW), Iker Lecuona (Honda), Philipp Öttl (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha), qui a trébuché à Portimão.

Alors qu'il restait sept minutes, Rea s'est lancé en premier dans la deuxième tentative et a pris la tête en 1:39,620 min. De nombreux pilotes ont ensuite signé des meilleurs temps sectoriels, mais le temps du champion du monde record n'a pas été battu. Lowes, qui a chuté dans son dernier tour, s'est assuré la deuxième place sur la grille.

Pour Andrea Locatelli, la troisième place n'est importante que pour la course Superpole de dimanche, car comme il n'a pas quitté la piste immédiatement avec sa Yamaha fumante lors de la deuxième course principale à Aragon, il devra partir de la dernière place sur la grille de départ de la première course.

Les drapeaux jaunes ont rendu difficile pour les autres pilotes d'améliorer leurs temps, car outre Lowes, l'as Honda Xavi Vierge a chuté. Leurs meilleurs tours ont été annulés pour Michael Rinaldi (Ducati) et Remy Gardner (Yamaha).

Razgatlioglu, Bautista et Iker Lecuona se placent sur la deuxième ligne de la grille de départ avec la meilleure Honda. Le meilleur pilote BMW est Michael van der Mark, très performant à Portimão, qui prend la septième position.

Le pilote Go Eleven Ducati Philipp Öttl a obtenu la dixième place sur la grille de départ, d'où d'autres résultats solides sont possibles. Dominique Aegerter (Yamaha) a placé sa Yamaha à une décevante 17e position.