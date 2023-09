Portimão, Superpole: Rea davanti, Öttl decimo

La Superpole nel Campionato Mondiale Superbike è una tradizionale sessione di qualifiche in cui tutti i piloti hanno 15 minuti per ottenere il miglior tempo possibile. Pirelli non ha un pneumatico da qualifica per il penultimo weekend di gara, quindi in Superpole viene utilizzato il pneumatico da corsa morbido SCX, con il quale Álvaro Bautista ha ottenuto il miglior tempo del weekend fino ad ora in 1:39.811 min nella terza sessione di prove.

Alex Lowes ha ottenuto il primo tempo degno di nota in un tempo fantastico in 1:39.762 min, 0,2 secondi più lento del compagno di squadra Kawasaki Jonathan Rea. Il nordirlandese detiene il record della pole in 1:39.610 min, stabilito lo scorso anno. Scott Redding, la cui BMW stava fumando, è stato sfortunato.

Dopo due giri di lancio, i piloti si sono diretti verso la corsia dei box per montare un nuovo pneumatico in vista della rincorsa finale al tempo. Alle spalle del duo Kawasaki si sono piazzati Bautista, Michael van der Mark (BMW), Iker Lecuona (Honda), Philipp Öttl (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che è inciampato a Portimão.

A sette minuti dalla fine, Rea ha effettuato per primo il secondo tentativo e ha preso il comando in 1:39.620 min. Poi molti piloti hanno fatto registrare i migliori settori, ma il tempo del campione del mondo non è stato battuto. Secondo in griglia è stato Lowes, che è caduto all'ultimo giro.

Per Andrea Locatelli, il 3° posto è importante solo per la Superpole di domenica, perché non essendo uscito subito di pista con la sua Yamaha fumante nella seconda gara principale di Aragon, dovrà partire dall'ultima posizione in griglia nella prima gara.

Le bandiere gialle hanno reso difficile per gli altri piloti migliorare i loro tempi, perché oltre a Lowes, anche l'asso della Honda Xavi Vierge è caduto. I loro giri più veloci sono stati annullati per Michael Rinaldi (Ducati) e Remy Gardner (Yamaha).

In seconda fila Razgatlioglu, Bautista e Iker Lecuona si sono schierati con la migliore Honda. Il miglior pilota BMW è Michael van der Mark, forte di Portimão, in settima posizione.

Il pilota Go Eleven Ducati Philipp Öttl si è piazzato al decimo posto in griglia, da cui è possibile ottenere risultati più solidi. Dominique Aegerter (Yamaha) ha piazzato la sua Yamaha in una deludente 17a posizione.