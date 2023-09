Portimão, Superpole: Rea na frente, Öttl em décimo

Jonathan Rea falhou por pouco o seu próprio recorde na Superpole do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Portimão. Os companheiros de equipa da Kawasaki Alex Lowes e Andrea Locatelli (Yamaha) na primeira linha, Philipp Öttl num sólido décimo lugar.

A Superpole no Campeonato do Mundo de Superbike é uma sessão de qualificação tradicional em que todos os pilotos têm 15 minutos para estabelecer o melhor tempo possível. A Pirelli não tem um pneu de qualificação para o penúltimo fim de semana de corrida, pelo que o pneu de corrida macio SCX é utilizado na Superpole, com o qual Álvaro Bautista estabeleceu o tempo mais rápido do fim de semana até ao momento em 1:39,811 min na terceira sessão de treinos livres.

Alex Lowes estabeleceu o primeiro tempo notável com um tempo fantástico em 1:39,762 minutos, 0,2 segundos mais lento que o seu companheiro de equipa na Kawasaki, Jonathan Rea. O irlandês do norte detém o recorde da pole de 1:39,610 min, estabelecido no ano passado. Scott Redding, cujo BMW estava a deitar fumo, não teve sorte.

Depois de duas voltas de controlo, os pilotos dirigiram-se para as boxes para colocar um novo pneu para a última perseguição. Atrás da dupla da Kawasaki estavam Bautista, Michael van der Mark (BMW), Iker Lecuona (Honda), Philipp Öttl (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que tropeçou em Portimão.

A sete minutos do fim, Rea fez a segunda tentativa primeiro e assumiu a liderança em 1:39.620 min. Depois, muitos pilotos estabeleceram recordes de sector, mas o tempo do campeão do mundo não foi batido. Em segundo lugar na grelha ficou Lowes, que se despistou na última volta.

Para Andrea Locatelli, o 3º lugar só é importante para a corrida de Superpole no domingo, porque como não saiu imediatamente da pista com a sua Yamaha a deitar fumo na segunda corrida principal em Aragão, tem de partir da última posição da grelha na primeira corrida.

As bandeiras amarelas tornaram difícil para outros pilotos melhorarem os seus tempos, porque para além de Lowes, o ás da Honda Xavi Vierge também se despistou. As voltas mais rápidas foram anuladas para Michael Rinaldi (Ducati) e Remy Gardner (Yamaha).

Na segunda linha da grelha, Razgatlioglu, Bautista e Iker Lecuona alinham com a melhor Honda. O melhor piloto da BMW foi Michael van der Mark, forte em Portimão, na sétima posição.

O piloto da Go Eleven Ducati, Philipp Öttl, terminou em décimo na grelha, a partir da qual são possíveis resultados mais sólidos. Dominique Aegerter (Yamaha) colocou a sua Yamaha numa dececionante 17ª posição.