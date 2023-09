Portimão, Carrera 1: Bautista logra su 22ª victoria de la temporada

Al inicio de la primera ronda del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 en Portimão, a las 14:00 hora local, el termómetro marcaba 30 grados, el sol calentaba el asfalto hasta los 40 grados. El dúo de Kawasaki Jonathan Rea y Alex Lowes salieron desde la primera fila, con Toprak Razgatlioglu en la Yamaha en tercera posición.

Con el líder del Campeonato del Mundo, Álvaro Bautista (Ducati). Iker Lecuona (Honda) y Michael van der Mark (BMW) en la fila 2, todos los fabricantes tenían al menos una moto en las dos primeras filas de la parrilla. Philipp Öttl (Ducati) comenzó la primera carrera en novena posición, Dominique Aegerter (Yamaha) en la 16ª.

Tras unas pocas vueltas, el trío habitual de Razgatlioglu, Rea y Bautista se escapó en cabeza. Rea tuvo que dejarse ir a partir de la mitad de la carrera cuando el piloto de Ducati se puso en cabeza tras una turbulenta fase inicial y aceleró el ritmo. Razgatlioglu siguió al líder del Campeonato del Mundo hasta el final de la carrera, pero también perdió metro a metro. Tras 20 vueltas, el Campeón del Mundo se impuso con 2 segundos de ventaja sobre Razgatlioglu y 6,8 segundos sobre el piloto de Kawasaki.





Con su 22ª victoria de la temporada, Bautista puso punto y final a la victoria de Ducati en el campeonato de constructores.

La batalla por el cuarto puesto ha sido emocionante y entretenida, con la participación de los pilotos de BMW Michael van der Mark y Garrett Gerloff, así como el as de Kawasaki Alex Lowes y el piloto cliente de Yamaha Remy Gardner hasta la última vuelta. Al final, Gerloff, el as de Bonovo, tenía las mayores reservas y se aseguró un sólido cuarto puesto por delante de Lowes, Gardner y van der Mark. Para el holandés fue, no obstante, su mejor carrera tras la grave lesión que sufrió en la segunda carrera de Assen.

La mejor Honda fue la de Iker Lecuona, octavo.

Philipp Öttl fue undécimo en la primera carrera, posiblemente no el resultado que esperaba, pero sí muy respetable: el piloto de Ainring llevó su Ducati a casa por delante de Danilo Petrucci y Axel Bassani. En 14ª posición, Dominique Aegerter (Yamaha) sigue buscando su buena forma del primer tercio de la temporada.

Así ha transcurrido la carrera:

Salida: Razgatlioglu por delante de Lowes y Rea en la primera curva. Después Bautista y van der Mark.



Vuelta 1: Razgatlioglu por delante de Lowes y Bautista. Rea casi golpea la parte trasera de Bautista y cae a la 6ª posición. Öttl 14º y Aegerter 17º.



Vuelta 2: Lowes adelanta a Razgatlioglu al final de la recta y luego a Bautista. Rea adelanta a van der Mark y se coloca 5º. Vuelta rápida de Rea en 1:40,743 min.



Vuelta 3: Rea arrebata la 3ª plaza a Bautista. El Top-5 ya aventaja en 1,7 s a Gardner y Lecuona. Öttl (14º), Aegerter (15º).



Vuelta 4: El top-5 lucha como en la última vuelta. El beneficiado es Razgatlioglu, que lidera por delante de Bautista, Rea, van der Mark y Lowes.



Vuelta 5: Bautista acecha por detrás a Razgatlioglu en busca de una oportunidad de adelantamiento. Van der Mark retrocede hasta la 5ª posición por detrás de Lowes. Pero con su elección de neumáticos, el piloto de BMW podría tener ventaja al final de la carrera.



Vuelta 6: Bautista pasa, pero Razgatlioglu defiende el liderato en la frenada con una palanca. Los 3 primeros se alejan. Öttl en 14ª posición.



Vuelta 7: Bautista en cabeza, Razgatlioglu y Rea le siguen a 0.5 seg.



Vuelta 8: Bautista en 1:40.489 min por delante de Razgatlioglu y Rea por 0.7 seg. Van der Mark (5º) más rápido que sus perseguidores. Rinaldi se retira aparentemente con un defecto.



Vuelta 9: Bautista sigue distanciándose. Öttl es cada vez más rápido y tiene en el punto de mira a Redding (11º) y Vierge (10º), duodécimo.



Vuelta 10: Lowes y van der Mark luchan por la cuarta plaza, Gerloff (7º) alcanza a Gardner.



Vuelta 11: Razgatlioglu (2º) reduce la distancia con Bautista a 0,8 seg. Rea (3º) ya está a 2 seg. BMW en cabeza; Van der Mark adelanta a Lowes, Gerloff a Gardner.



Vuelta 12: Sólo Bautista y Razgatlioglu bajan de 1'41". Öttl con conexión al 9º puesto.



Vuelta 13: Van der Mark (4º) está igualando los tiempos de Rea (3º). Gerloff (6º) alcanza a Lowes (5º). Lecuona seguro en 8ª posición.



Vuelta 14: Por delante Bautista y Razgatlioglu con tiempos idénticos. Rea a 3 segundos, tercero. Öttl (12º) no encuentra hueco con Vierge.



Vuelta 15: Bautista 1.1 seg por delante de Razgatlioglu. Gerloff (6º) es el perseguidor más rápido y alcanza a Lowes (5º) y van der Mark (4º).



Vuelta 16: Van der Mark en problemas - el póquer de neumáticos no ha dado resultado. Gerloff (5º) adelanta a Lowes.



Vuelta 17: Bautista 1.3 seg por delante de Razgatlioglu. Finalmente - Öttl adelanta a Vierge y es undécimo.



Vuelta 18: Van der Mark se defiende lo mejor que puede, pero pierde la cuarta plaza en favor de Gerloff. Öttl (10º) y Vierge (11º) adelantan a Bassani (12º).



Vuelta 19: Bautista lidera con 1,9 segundos de ventaja sobre Razgatlioglu y 5,7 sobre Rea. Gerloff, Lowes, van der Mark y Gardner siguen luchando por la 4ª plaza. Vierge alcanza a Öttl.



Última vuelta: Bautista gana. Gerloff es cuarto, Lecuona octavo. Öttl es undécimo por delante de Petrucci y Bassani. Aegerter el 14º.