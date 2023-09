Portimão, Course 1 : Bautista remporte sa 22ème victoire de la saison

Au départ de la première manche du championnat du monde de Superbike 2023 à Portimão à 14 heures, heure locale, le thermomètre affichait 30 degrés et le soleil chauffait l'asphalte à 40 degrés. Le duo Kawasaki Jonathan Rea et Alex Lowes s'est élancé depuis la première ligne, Toprak Razgatlioglu en troisième position avec la Yamaha.

Avec le leader du championnat du monde Álvaro Bautista (Ducati). Iker Lecuona (Honda) et Michael van der Mark (BMW) sur la deuxième ligne, chaque constructeur avait au moins une moto sur les deux premières lignes de la grille. Philipp Öttl (Ducati) a pris le départ de la première course en neuvième position, Dominique Aegerter (Yamaha) en seizième.

Après quelques tours, le trio habituel de Razgatlioglu, Rea et Bautista s'est détaché en tête. Rea a dû lâcher prise à partir de la mi-course, lorsque le pilote Ducati a pris la tête de la course après un début de course mouvementé et a accéléré le rythme. Razgatlioglu a suivi le leader du championnat du monde jusqu'à la fin de la course, mais a également perdu mètre par mètre. Après 20 tours, le champion du monde s'est imposé 2 secondes devant Razgatlioglu et 6,8 secondes devant le pilote Kawasaki.





Avec sa 22e victoire de la saison, Bautista a permis à Ducati de remporter le classement des constructeurs.

La lutte pour la quatrième place, à laquelle ont participé jusqu'au dernier tour les pilotes BMW Michael van der Mark et Garrett Gerloff, ainsi que l'as Kawasaki Alex Lowes et le pilote client Yamaha Remy Gardner, a été passionnante et divertissante. Au final, Gerloff, l'as de Bonovo, avait les plus grandes réserves et s'est assuré une solide quatrième place devant Lowes, Gardner et van der Mark. Pour le Néerlandais, il s'agissait néanmoins de sa meilleure course après la grave blessure qu'il s'était infligée lors de la deuxième course à Assen.

La meilleure Honda a été conduite par Iker Lecuona à la huitième position.

Onzième de la première course, Philipp Öttl n'a peut-être pas atteint le résultat escompté, mais il a tout de même obtenu un résultat très honorable - le pilote d'Ainringer a tout de même réussi à terminer la course avec sa Ducati devant Danilo Petrucci et Axel Bassani. Dominique Aegerter (Yamaha), 14e, continue de chercher sa forme du premier tiers de la saison.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Razgatlioglu devant Lowes et Rea dans le premier virage. Puis Bautista et van der Mark.



Premier tour : Razgatlioglu devant Lowes et Bautista. Rea percute presque l'arrière de Bautista et recule à la 6e place. Öttl à la 14e place, Aegerter à la 17e.



Tour 2 : Lowes dépasse Razgatlioglu en fin de ligne droite, puis Bautista. Rea passe van der Mark à la 5e place, meilleur tour de Rea en 1:40,743 min.



Tour 3 : Rea s'empare de la 3e place de Bautista. Le top 5 a déjà 1,7 sec d'avance sur Gardner et Lecuona. Öttl (14e), Aegerter (15e).



Tour 4 : Les cinq premiers se battent comme au tour précédent. Le bénéficiaire est Razgatlioglu, qui mène devant Bautista, Rea, van der Mark et Lowes.



Tour 5 : Bautista est à l'affût d'une opportunité de dépassement derrière Razgatlioglu. Van der Mark recule à la cinquième place derrière Lowes. Avec son choix de pneus, le pilote BMW pourrait toutefois être avantagé en fin de course.



Tour 6 : Bautista passe, mais Razgatlioglu défend son avance au pied de biche sur les freins. Le top 3 se détache. Öttl à la 14e place.



Tour 7 : Bautista sur la ligne devant, Razgatlioglu et Rea suivent en 0,5 sec.



Tour 8 : Bautista en 1:40,489 min, 0,7 sec devant Razgatlioglu et Rea. Van der Mark (5e) plus rapide que ses poursuivants. Rinaldi est apparemment hors course pour cause de panne.



Tour 9 : Bautista continue de s'éloigner. Öttl accélère et vise Redding (11e) et Vierge (10e) en tant que 12e.



Tour 10 : Lowes et van der Mark se battent pour la 4e place, Gerloff (7e) rattrape Gardner.



Tour 11 : Razgatlioglu (2e) réduit l'écart à 0,8 sec sur Bautista. Rea (3e) est déjà à 2 sec. BMW avance ; Van der Mark dépasse Lowes, Gerloff Gardner.



Tour 12 : Seuls Bautista et Razgatlioglu passent sous les 1:41 min. Öttl rejoint la 9e place.



Tour 13 : Van der Mark (4e) réalise les temps de Rea (3e). Gerloff (6e) rattrape Lowes (5e). Lecuona en sécurité à la 8e place.



Tour 14 : Devant Bautista et Razgatlioglu avec des temps identiques. Rea, à 3 secondes, est assuré de la 3e place. Öttl (12e) ne trouve pas d'écart avec Vierge.



Tour 15 : Bautista 1,1 sec devant Razgatlioglu. Gerloff (6e) le plus rapide des poursuivants et rattrape Lowes (5e) et van der Mark (4e).



Tour 16 : Van der Mark en difficulté - le poker des pneus n'a pas payé. Gerloff (5e) dépasse Lowes.



Tour 17 : Bautista 1,3 sec devant Razgatlioglu. Enfin - Öttl dépasse Vierge et est onzième.



Tour 18 : Van der Mark se défend comme il peut, mais perd la 4e place au profit de Gerloff. Öttl (10e) et Vierge (11e) dépassent Bassani (12e).



Tour 19 : Bautista mène 1,9 sec devant Razgatlioglu et 5,7 devant Rea. Gerloff, Lowes, van der Mark et Gardner continuent à se battre pour la 4e place, Vierge s'empare d'Öttl.



Dernier tour : Bautista gagne. Gerloff est quatrième, Lecuona huitième. Öttl termine onzième devant Petrucci et Bassani. Aegerter 14e.