Portimão, Gara 1: Bautista conquista la 22esima vittoria della stagione

Alla partenza del primo round del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Portimão, alle 14.00 ora locale, il termometro segnava 30 gradi, il sole riscaldava l'asfalto a 40 gradi. La coppia Kawasaki Jonathan Rea e Alex Lowes è partita dalla prima fila, con Toprak Razgatlioglu sulla Yamaha in terza posizione.

Con il leader del Mondiale Álvaro Bautista (Ducati). Iker Lecuona (Honda) e Michael van der Mark (BMW) in seconda fila, ogni costruttore aveva almeno una moto sulle prime due file della griglia. Philipp Öttl (Ducati) ha iniziato la prima gara in nona posizione, Dominique Aegerter (Yamaha) in 16a.

Dopo pochi giri, il solito trio composto da Razgatlioglu, Rea e Bautista si è portato in testa. Rea ha dovuto mollare la presa da metà gara quando il pilota della Ducati ha preso il comando dopo una fase iniziale turbolenta e ha aumentato il ritmo. Razgatlioglu ha seguito il leader del Campionato del Mondo fino alla fine della gara, ma ha perso metri su metri. Dopo 20 giri, il campione del mondo ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Razgatlioglu e 6,8 secondi sul pilota della Kawasaki.





Con la sua 22a vittoria stagionale, Bautista ha portato a termine la vittoria della Ducati nel campionato costruttori.

La battaglia per il quarto posto è stata emozionante e divertente, coinvolgendo i piloti BMW Michael van der Mark e Garrett Gerloff, nonché l'asso della Kawasaki Alex Lowes e il pilota cliente Yamaha Remy Gardner fino all'ultimo giro. Alla fine, l'asso della Bonovo Gerloff ha avuto le maggiori riserve e si è assicurato un ottimo quarto posto davanti a Lowes, Gardner e van der Mark. Per l'olandese si è trattato comunque della sua migliore gara dopo il grave infortunio subito nella seconda gara di Assen.

La migliore Honda è stata portata a casa da Iker Lecuona in ottava posizione.

Philipp Öttl ha ottenuto l'undicesimo posto nella prima gara, forse non il risultato sperato, ma comunque di tutto rispetto: il pilota di Ainring ha portato a casa la sua Ducati davanti a Danilo Petrucci e Axel Bassani. Al 14° posto Dominique Aegerter (Yamaha), ancora alla ricerca della forma migliore del primo terzo di stagione.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Razgatlioglu precede Lowes e Rea alla prima curva. Poi Bautista e van der Mark.



Giro 1: Razgatlioglu precede Lowes e Bautista. Rea colpisce quasi il posteriore di Bautista e retrocede al 6° posto. Öttl è 14°, Aegerter 17°.



Giro 2: Lowes passa Razgatlioglu alla fine del rettilineo, poi Bautista. Rea passa van der Mark per il 5° posto. Giro più veloce Rea in 1:40.743 min.



Giro 3: Rea strappa il 3° posto a Bautista. La Top-5 ha già 1,7 secondi di vantaggio su Gardner e Lecuona. Öttl (14°), Aegerter (15°).



Giro 4: La top-5 lotta come nell'ultimo giro. A beneficiarne è Razgatlioglu, che precede Bautista, Rea, van der Mark e Lowes.



Giro 5: Bautista si apposta dietro Razgatlioglu per un sorpasso. Van der Mark retrocede al 5° posto dietro a Lowes. Ma grazie alla scelta degli pneumatici, il pilota della BMW potrebbe avere un vantaggio a fine gara.



Giro 6: Bautista passa, ma Razgatlioglu difende il vantaggio in frenata con un piede di porco. I primi tre si allontanano. Öttl è 14°.



Giro 7: Bautista passa in testa, Razgatlioglu e Rea lo seguono a 0,5 secondi.



Giro 8: Bautista in 1:40.489 precede Razgatlioglu e Rea di 0,7 secondi. Van der Mark (5°) è più veloce degli inseguitori. Rinaldi si ritira apparentemente per un difetto.



Giro 9: Bautista continua a staccarsi. Öttl è sempre più veloce e punta Redding (11°) e Vierge (10°) in dodicesima posizione.



Giro 10: Lowes e van der Mark lottano per il 4° posto, Gerloff (7°) raggiunge Gardner.



Giro 11: Razgatlioglu (2°) riduce il distacco da Bautista a 0,8 secondi. Rea (3°) è già a 2 secondi. BMW in avanscoperta; Van der Mark supera Lowes, Gerloff Gardner.



Giro 12: Solo Bautista e Razgatlioglu scendono sotto l'1'41". Öttl con collegamento al 9° posto.



13° giro: Van der Mark (4°) eguaglia i tempi di Rea (3°). Gerloff (6°) raggiunge Lowes (5°). Lecuona è sicuro all'8° posto.



Giro 14: Davanti a Bautista e Razgatlioglu con tempi identici. Rea è a 3 secondi di distanza, al sicuro in 3a posizione. Öttl (12°) non riesce a trovare un varco per Vierge.



Giro 15: Bautista ha 1,1 secondi di vantaggio su Razgatlioglu. Gerloff (6°) è l'inseguitore più veloce e sta raggiungendo Lowes (5°) e van der Mark (4°).



Giro 16: Van der Mark in difficoltà: il poker di gomme non ha dato i suoi frutti. Gerloff (5°) passa Lowes.



Giro 17: Bautista ha 1,3 secondi di vantaggio su Razgatlioglu. Infine, Öttl supera Vierge ed è undicesimo.



18° giro: Van der Mark si difende al meglio delle sue possibilità, ma perde il 4° posto a favore di Gerloff. Öttl (10°) e Vierge (11°) passano Bassani (12°).



Giro 19: Bautista conduce con 1,9 secondi di vantaggio su Razgatlioglu e 5,7 su Rea. Gerloff, Lowes, van der Mark e Gardner continuano a lottare per il 4° posto. Vierge raggiunge Öttl.



Ultimo giro: Bautista vince. Gerloff è quarto, Lecuona ottavo. Öttl è undicesimo davanti a Petrucci e Bassani. Aegerter è 14°.