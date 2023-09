Portimão, Corrida 1: Bautista com a sua 22ª vitória da época

A primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes 2023 em Portimão foi dominada por Álvaro Bautista; o piloto da Ducati continuou a aumentar o registo de vitórias. Garrett Gerloff confirmou a tendência de subida da BMW no quarto lugar.

No arranque da primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes 2023, em Portimão, às 14h00 locais, o termómetro marcava 30 graus, o sol aquecia o asfalto a 40 graus. A dupla da Kawasaki Jonathan Rea e Alex Lowes partiu da primeira linha, com Toprak Razgatlioglu na Yamaha em terceiro.

Com o líder do Campeonato do Mundo, Álvaro Bautista (Ducati). Iker Lecuona (Honda) e Michael van der Mark (BMW) na linha 2, todos os fabricantes tinham pelo menos uma moto nas duas primeiras filas da grelha. Philipp Öttl (Ducati) começou a primeira corrida na nona posição, Dominique Aegerter (Yamaha) em 16º.

Depois de algumas voltas, o trio habitual de Razgatlioglu, Rea e Bautista afastou-se na frente. Rea teve de largar a meio da corrida quando o piloto da Ducati assumiu a liderança após uma fase de abertura turbulenta e aumentou o ritmo. Razgatlioglu seguiu o líder do Campeonato do Mundo até ao final da corrida, mas também perdeu metro a metro. Após 20 voltas, o Campeão do Mundo venceu com 2 segundos de vantagem sobre Razgatlioglu e 6,8 segundos sobre o piloto da Kawasaki.





Com a sua 22ª vitória da época, Bautista encerrou a vitória da Ducati no campeonato de construtores.

A luta pelo quarto lugar foi emocionante e divertida, envolvendo os pilotos da BMW Michael van der Mark e Garrett Gerloff, bem como o ás da Kawasaki Alex Lowes e o piloto cliente da Yamaha Remy Gardner até à última volta. No final, o ás da Bonovo Gerloff tinha as maiores reservas e assegurou um forte quarto lugar à frente de Lowes, Gardner e van der Mark. Para o holandês, esta foi, no entanto, a sua melhor corrida depois da grave lesão que sofreu na segunda corrida em Assen.

A melhor Honda foi trazida para casa por Iker Lecuona na oitava posição.

Philipp Öttl foi o décimo primeiro na primeira corrida, possivelmente não o resultado que ele esperava, mas ainda assim um resultado muito respeitável - o piloto de Ainring trouxe a sua Ducati para casa à frente de Danilo Petrucci e Axel Bassani. Em 14º lugar, Dominique Aegerter (Yamaha) continua a procurar a sua forte forma do primeiro terço da época.

A corrida foi assim:

Início: Razgatlioglu à frente de Lowes e Rea na primeira curva. Depois Bautista e van der Mark.



Volta 1: Razgatlioglu à frente de Lowes e Bautista. Rea quase bate na traseira de Bautista e cai para 6º. Öttl em 14º, Aegerter em 17º.



Volta 2: Lowes passa Razgatlioglu no final da reta, depois Bautista. Rea passa van der Mark para o 5º lugar. Volta mais rápida de Rea em 1:40.743 min.



Volta 3: Rea rouba o 3º lugar a Bautista. O Top-5 já tem 1,7 segundos de vantagem sobre Gardner e Lecuona. Öttl (14º), Aegerter (15º).



Volta 4: Os 5 primeiros lutam como na última volta. O beneficiado é Razgatlioglu, que lidera à frente de Bautista, Rea, van der Mark e Lowes.



Volta 5: Bautista espreita atrás de Razgatlioglu para uma oportunidade de ultrapassagem. Van der Mark cai para 5º atrás de Lowes. Mas com a sua escolha de pneus, o piloto da BMW pode ter uma vantagem no final da corrida.



Volta 6: Bautista passa, mas Razgatlioglu defende a liderança nos travões com um pé de cabra. Os 3 primeiros afastam-se. Öttl em 14º.



Volta 7: Bautista na linha da frente, Razgatlioglu e Rea seguem-no a 0,5 seg.



Volta 8: Bautista em 1:40.489 min à frente de Razgatlioglu e Rea por 0.7 seg. Van der Mark (5º) mais rápido que os seus perseguidores. Rinaldi aparentemente retira-se com um defeito.



Volta 9: Bautista continua a afastar-se. Öttl está a ficar mais rápido e tem como alvo Redding (11º) e Vierge (10º) em décimo segundo.



Volta 10: Lowes e van der Mark lutam pelo 4º lugar, Gerloff (7º) alcança Gardner.



Volta 11: Razgatlioglu (2º) reduz a diferença para Bautista para 0,8 seg. Rea (3º) já está 2 segundos atrás. BMW na frente; Van der Mark ultrapassa Lowes, Gerloff Gardner.



Volta 12: Apenas Bautista e Razgatlioglu vão abaixo de 1'41". Öttl com ligação ao 9º lugar.



Volta 13: Van der Mark (4º) está a igualar os tempos de Rea (3º). Gerloff (6º) alcança Lowes (5º). Lecuona seguro em 8º.



Volta 14: Na frente, Bautista e Razgatlioglu com tempos idênticos. Rea 3 seg. atrás, seguro em 3º. Öttl (12º) não consegue encontrar uma brecha para Vierge.



Volta 15: Bautista 1.1 seg. à frente de Razgatlioglu. Gerloff (6º) é o mais rápido na perseguição e aproxima-se de Lowes (5º) e van der Mark (4º).



Volta 16: Van der Mark em apuros - o póquer de pneus não compensou. Gerloff (5º) passa Lowes.



Volta 17: Bautista 1.3 seg. à frente de Razgatlioglu. Finalmente, Öttl ultrapassa Vierge e fica em décimo primeiro.



Volta 18: Van der Mark defende-se o melhor que pode, mas perde o 4º lugar para Gerloff. Öttl (10º) e Vierge (11º) passam Bassani (12º).



Volta 19: Bautista lidera com 1,9 segundos de vantagem sobre Razgatlioglu e 5,7 sobre Rea. Gerloff, Lowes, van der Mark e Gardner continuam a lutar pelo 4º lugar, Vierge apanha Öttl.



Última volta: Bautista vence. Gerloff é quarto, Lecuona oitavo. Öttl é décimo primeiro, à frente de Petrucci e Bassani. Aegerter em 14º.