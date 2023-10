SBK-Portimão à la TV : des décisions importantes à prendre

Le titre se jouera dimanche à Portimão, lors de la dernière course du championnat du monde Supersport 300. Et dans la catégorie Superbike, Alvaro Bautista (Ducati) pourrait également remporter prématurément son deuxième championnat du monde.

En Supersport-300, le leader du championnat du monde Jeffrey Buis (Kawasaki) n'a besoin que de trois points pour remporter le championnat du monde pour la deuxième fois après 2020, même si le deuxième du championnat, Jose-Luis Perez, gagne la course. Et si, dans la catégorie Superbike, Alvaro Bautista obtient dix points de plus que Toprak Razgatlioglu lors de la Superpoie-Race et de la deuxième course, l'Espagnol sera lui aussi sacré champion du monde pour la deuxième fois. Ce serait le cas si le pilote Ducati remportait les deux courses et si la star Yamaha terminait au maximum troisième.

Il vaut donc la peine de suivre en direct la course de dimanche à Portimao. Depuis des années, ServusTV et Eurosport sont les foyers télévisuels du championnat du monde de Superbike dans les pays germanophones. Les Autrichiens proposent en outre gratuitement toutes les courses et les superpôles en streaming.

ServusTV retransmettra comme d'habitude la deuxième course de la catégorie Superbike en direct et en HD sur la télévision gratuite. Juste avant, la course Superpole sera rediffusée ou résumée.

Sur la chaîne Eurosport, qui appartient à Discovery, les courses sont diffusées cette année sur la chaîne Eurosport 2, parfois payante, comme c'est le cas pour le onzième meeting de la saison. En revanche, la retransmission comprend non seulement la deuxième course de Superbike, mais aussi la deuxième course du championnat du monde Supersport, remportée samedi par Nicolo Bulega (Ducati).

Reste l'alternative du pass vidéo du site officiel du championnat du monde de Superbike. Le reste de la saison coûte 9,99 euros. En contrepartie, il donne accès au livestreaming sans publicité des week-ends de course, y compris les entraînements libres de toutes les catégories. Sont également inclus les interviews et les archives vidéo de l'ensemble des courses SBK depuis 2006.