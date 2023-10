SBK-Portimão in TV: decisioni importanti per il futuro

Nella Supersport 300, il leader del Campionato del Mondo Jeffrey Buis (Kawasaki) ha bisogno di soli tre punti per vincere il Campionato del Mondo per la seconda volta dal 2020, anche se il secondo classificato Jose-Luis Perez dovesse vincere la gara. E se nella categoria Superbike Alvaro Bautista otterrà dieci punti in più di Toprak Razgatlioglu nella gara di Superpoie e nella seconda gara, lo spagnolo sarà confermato campione del mondo per la seconda volta. Ciò avverrebbe se il pilota della Ducati vincesse entrambe le gare e il campione della Yamaha arrivasse al massimo terzo.

Vale quindi la pena di seguire la gara di domenica a Portimao in diretta. Da anni ServusTV ed Eurosport sono la casa televisiva del Campionato Mondiale Superbike nel mondo di lingua tedesca. Gli austriaci offrono anche tutte le gare e le Superpole gratuitamente in streaming.

Come di consueto, ServusTV trasmetterà la seconda gara della categoria Superbike in diretta e in HD in chiaro. Subito prima, la gara della Superpole sarà ripetuta o riassunta.

Sul canale Eurosport, che appartiene a Discovery, le gare sono state finora trasmesse quest'anno sul canale Eurosport 2, che a volte è a pagamento, e così sarà anche per l'undicesimo appuntamento della stagione. Per questo, la trasmissione comprende non solo la seconda gara della Superbike, ma anche la seconda gara del Campionato mondiale Supersport, vinta sabato da Nicolo Bulega (Ducati).

L'alternativa è il video pass sul sito ufficiale del Campionato Mondiale Superbike. Il resto della stagione costa 9,99 euro. Per questo, si ottiene l'accesso al livestreaming senza pubblicità nei weekend di gara, comprese le sessioni di prove libere di tutte le classi. Sono incluse anche le interviste e l'archivio video delle gare SBK complete dal 2006 in poi.