SBK-Portimão na TV: Decisões importantes pela frente

O título será decidido na última corrida do Campeonato do Mundo de Supersport 300, em Portimão, no domingo. E na categoria de Superbike, Álvaro Bautista (Ducati) também pode ganhar o seu segundo Campeonato do Mundo mais cedo.

Na Supersport 300, o líder do Campeonato do Mundo Jeffrey Buis (Kawasaki) precisa de apenas três pontos para vencer o Campeonato do Mundo pela segunda vez desde 2020, mesmo que o vice-campeão mundial Jose-Luis Perez vença a corrida. E se na categoria Superbike Alvaro Bautista marcar dez pontos a mais que Toprak Razgatlioglu na corrida Superpoie e na segunda corrida, o espanhol também será confirmado como campeão mundial pela segunda vez. Isto acontecerá se o piloto da Ducati vencer as duas corridas e a estrela da Yamaha terminar no máximo em terceiro.

Por isso, vale a pena ver a corrida de domingo em Portimão em direto. Durante anos, a ServusTV e o Eurosport foram a casa televisiva do Campeonato do Mundo de Superbike no mundo germanófono. Os austríacos também oferecem todas as corridas e Superpoles gratuitamente via streaming.

Como é habitual, a ServusTV irá transmitir a segunda corrida da categoria Superbike em direto e em HD na televisão gratuita. Imediatamente antes disso, a corrida da Superpole será repetida ou resumida.

No canal Eurosport, que pertence à Discovery, as corridas foram até agora transmitidas este ano no canal Eurosport 2, que por vezes tem de ser pago, e este é também o caso para a décima primeira reunião da época. Para isso, a transmissão inclui não só a segunda corrida de Superbike, mas também a segunda corrida do Campeonato do Mundo de Supersport, que foi ganha por Nicolo Bulega (Ducati) no sábado.

A alternativa é o passe vídeo no sítio Web oficial do Campeonato do Mundo de Superbike. O resto da época custa 9,99 euros. Por este valor, tem acesso ao livestreaming sem anúncios nos fins-de-semana de corrida, incluindo as sessões de treinos livres de todas as classes. Também estão incluídas entrevistas e o arquivo de vídeo das corridas SBK completas a partir de 2006.