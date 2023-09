Jonathan Rea (3º): "La Kawasaki más lenta será".

Logrando la pole position, sólo 0.010 segundos por encima de su propio récord, Jonathan Rea demostró en la Superpole sus superiores habilidades de pilotaje en el desafiante circuito portugués. El más cercano a él fue su compañero de equipo en Kawasaki Alex Lowes, a quien el seis veces campeón del mundo tiró en una vuelta rápida.

En una distancia más larga, sin embargo, los problemas habituales de Kawasaki se hicieron sentir rápidamente. En cuanto el agarre de los neumáticos disminuye, y esto sucede más rápido que con Ducati y Yamaha, Rea ya no puede mantener los tiempos.

Desde la tercera posición, a 6,8 segundos del podio, el piloto de 36 años se mostró amargamente decepcionado. "Empecé a tener problemas muy pronto. Estaba rodando en 1:41 min para el fin de semana, pero ellos seguían alejándose de mí", dijo Rea a SPEEDWEEK.com. "A partir de mitad de carrera los problemas a la salida de las curvas fueron cada vez mayores. El neumático giraba y la electrónica cambiaba constantemente. Era una mala combinación y me frustró. Tengo que admitir que esperaba más de la carrera, lo que es muy decepcionante".

El problema se agravó en la segunda mitad de la carrera, cuando el piloto de Kawasaki fue hasta un segundo más lento que el líder Bautista. "Cuanto más baja el neumático, más difícil es pilotar la moto. He intentado pilotar lo más suave y redondo posible para que la electrónica no regule, pero entonces los tiempos son más lentos", explicó el norirlandés. Así que todavía podemos mejorar algo para el domingo para ser más rápidos". Toprak también condujo absolutamente al límite, pude verlo, lo hizo fantástico. También tuvo problemas, pero no se rindió y siguió a Álvaro".

Rea tiene esperanzas en la carrera de la Superpole a sólo diez vueltas. "En la carrera de la Superpole podemos usar el SCX, con el que probablemente habrá menos problemas. Sin embargo, diez vueltas en Portimão sigue siendo un reto", reflexionó Rea. "No será fácil igualar el ritmo de Álvaro. Si él quiere, puede alcanzarlo".