Jonathan Rea (3e) : "Plus Kawasaki est lente".

Avec 13 victoires, Jonathan Rea est le pilote de Superbike le plus titré à Portimão. Pourquoi le pilote Kawasaki a-t-il été battu par Álvaro Bautista (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) lors de la première manche ?

En décrochant la pole position, à seulement 0,010 seconde de son propre record, Jonathan Rea a prouvé en superpole ses capacités de pilotage exceptionnelles sur l'exigeant circuit portugais. Alex Lowes, son coéquipier chez Kawasaki, a été le plus proche de lui et le sextuple champion du monde l'a entraîné dans un tour rapide.

Mais sur une distance plus longue, les problèmes habituels chez Kawasaki se sont rapidement fait sentir. Dès que l'adhérence des pneus diminue, ce qui arrive plus rapidement que chez Ducati et Yamaha, Rea ne peut plus suivre les temps au tour.

Le pilote de 36 ans a été amèrement déçu de sa troisième place, à 6,8 secondes du podium. "J'ai commencé à avoir des problèmes très tôt. Ce week-end, j'ai roulé à un rythme bas de 1:41 min, mais ils ont continué à me distancer", a expliqué Rea à SPEEDWEEK.com. "A partir de la mi-course, les problèmes en sortie de virage se sont aggravés. Le pneu s'emballait et l'électronique s'y opposait constamment. C'était une mauvaise combinaison et cela m'a frustré. Je dois admettre que je m'attendais à mieux pour la course, c'est très décevant".

Le problème s'est aggravé dans la deuxième moitié de la course, lorsque le pilote Kawasaki a été jusqu'à une seconde plus lent que le leader Bautista. "Plus le pneu se dégrade, plus la moto est difficile à piloter. J'ai essayé de rouler le plus doucement et le plus rond possible pour que l'électronique ne se dérègle pas, mais plus les temps au tour sont lents", a expliqué le Nord-Irlandais. "Nous pouvons donc encore améliorer quelque chose pour dimanche afin d'être plus rapides. Toprak a également roulé à la limite, je l'ai vu, il a fait un travail fantastique. Il a aussi eu des problèmes, mais il n'a pas abandonné et a suivi Álvaro".

Rea a de l'espoir pour la course Superpole, qui ne comportera que dix tours. "Dans la course Superpole, nous pouvons utiliser le SCX, avec lequel il y aura probablement moins de problèmes. Cependant, dix tours à Portimão représentent tout de même un défi", a ruminé Rea. "Il ne sera pas facile de suivre le rythme d'Álvaro. S'il le souhaite, il peut faire mieux".