Jonathan Rea (3°): "La Kawasaki sarà più lenta".

Conquistando la pole position, a soli 0,010 secondi dal suo record, Jonathan Rea ha dimostrato le sue superiori capacità di guida sull'impegnativo circuito portoghese in Superpole. Il più vicino a lui è stato il suo compagno di squadra Kawasaki, Alex Lowes, che il sei volte campione del mondo ha tirato fuori per un giro veloce.

Su una distanza più lunga, tuttavia, i soliti problemi della Kawasaki si sono fatti subito sentire. Non appena l'aderenza delle gomme diminuisce, e questo accade più rapidamente rispetto a Ducati e Yamaha, Rea non riesce più a tenere il passo dei tempi sul giro.

Dal terzo posto, a 6,8 secondi dal podio, il 36enne è rimasto amareggiato. "Ho iniziato ad avere problemi fin dall'inizio. Stavo girando in 1:41 per il weekend, ma loro continuavano a staccarmi", ha dichiarato Rea a SPEEDWEEK.com. "Da metà gara in poi i problemi all'uscita delle curve sono diventati sempre più grandi. Il pneumatico girava e l'elettronica cambiava continuamente. È stata una brutta combinazione che mi ha frustrato. Devo ammettere che mi aspettavo di più per la gara, il che è molto deludente".

Il problema si è aggravato nella seconda parte della gara, quando il pilota della Kawasaki è arrivato a perdere fino a un secondo rispetto al leader della corsa Bautista. "Più lo pneumatico si affloscia, più la moto è difficile da guidare. Ho cercato di guidare nel modo più fluido e rotondo possibile, in modo che l'elettronica non si regoli, ma i tempi sul giro diventano più lenti", ha spiegato il nordirlandese. Quindi possiamo ancora migliorare qualcosa per domenica e diventare più veloci". Anche Toprak ha guidato assolutamente al limite, me ne sono accorto: è stato fantastico. Anche lui ha avuto problemi, ma non si è arreso e ha seguito Álvaro".

Rea si augura che la Superpole si svolga in soli dieci giri. "Nella Superpole possiamo usare la SCX, con la quale probabilmente ci saranno meno problemi. Tuttavia, dieci giri a Portimão sono comunque una sfida", ha detto Rea. "Non sarà facile eguagliare il ritmo di Álvaro. Se lo vorrà, potrà raggiungerlo".