Jonathan Rea (3º): "A Kawasaki mais lenta vai ser".

Ao conquistar a pole position, apenas 0,010 segundos acima do seu próprio recorde, Jonathan Rea provou as suas capacidades superiores de pilotagem no desafiante circuito português na Superpole. O mais próximo dele foi o seu companheiro de equipa da Kawasaki, Alex Lowes, a quem o seis vezes campeão do mundo puxou para uma volta rápida.

No entanto, numa distância maior, os problemas habituais da Kawasaki rapidamente se fizeram sentir. Assim que a aderência dos pneus diminui, e isso acontece mais rapidamente do que com a Ducati e a Yamaha, Rea não consegue mais acompanhar os tempos de volta.

Do terceiro lugar, a 6,8 segundos do pódio, o piloto de 36 anos ficou amargamente desapontado. "Comecei a ter problemas logo no início. Estava a rodar a 1:41 min do fim de semana, mas eles continuavam a afastar-se de mim," disse Rea ao SPEEDWEEK.com. "A partir do meio da corrida, os problemas à saída das curvas tornaram-se cada vez maiores. O pneu estava a rodar e a eletrónica estava constantemente a mudar. Foi uma má combinação e deixou-me frustrado. Tenho de admitir que esperava mais para a corrida, o que é muito dececionante."

O problema agravou-se na segunda metade da corrida, quando o piloto da Kawasaki foi até um segundo mais lento do que o líder da corrida, Bautista. "Quanto mais o pneu cai, mais difícil é pilotar a moto. Tentei rodar o mais suave e redondo possível para que a eletrónica não regulasse, mas quanto mais lento os tempos de volta se tornam," explicou o Irlandês do Norte. "Por isso, ainda podemos melhorar alguma coisa para sermos mais rápidos no domingo. Toprak também conduziu absolutamente no limite, pude ver isso - ele foi fantástico. Ele também teve problemas, mas não desistiu e seguiu o Álvaro."

Rea tem esperança na corrida de Superpole de apenas dez voltas. "Na corrida da Superpole podemos usar o SCX, com o qual provavelmente haverá menos problemas. No entanto, dez voltas em Portimão ainda é um desafio", disse Rea. "Não vai ser fácil igualar o ritmo do Álvaro. Se ele quiser, pode apanhá-lo."