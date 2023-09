Philipp Öttl (Ducati) : A côté de la 10e place

En raison du cirque des pénalités après les essais chronométrés, Philipp Öttl s'est élancé depuis la troisième ligne, mais a dû faire face à des problèmes en début de course. "J'ai perdu beaucoup de temps dans les deux premiers virages, alors que j'étais déjà coincé après le départ. Dans l'ensemble, c'était une bonne course du point de vue de la vitesse, seul le départ n'était pas bon", a expliqué Öttl, qui est passé de la neuvième à la quatorzième position.

Par la suite, Philipp a regagné quelques places. Il a maintenu ses deux collègues Ducati Danilo Petrucci et Axel Bassani derrière lui tout au long de la course. "Ce n'était pas facile", a-t-il déclaré à SPEEDWEEK.com. "Ces deux-là roulent à un niveau très élevé".

À deux tours de la fin, Öttl était de nouveau dans le top 10. Il venait de dépasser péniblement Xavi Vierge (Honda) pour la 10e place lorsqu'il a failli tomber dans l'avant-dernier tour. "Je suis parti en glissade et j'ai encore perdu une place", s'est agacé le Bavarois. Öttl n'a pas pu suivre la vitesse d'Andrea Locatelli (Yamaha), neuvième, qui partait de la dernière place sur la grille. "Il était encore une fois un peu plus rapide que moi. De plus, après être passé devant Xavi, je n'ai pas réalisé un tour optimal. Ensuite, il y a eu la glissade et à la fin, il m'a freiné".

À la fin de la journée, Öttl retient le positif pour dimanche à Portimao : "Nous avions une fois de plus la vitesse pour le top 10. Nous sommes partis de l'arrière et sommes remontés jusqu'à la 11e place. Bien sûr, j'aurais aimé être 10e, mais à part le départ, la course s'est très bien passée".