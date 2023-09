Philipp Öttl (Ducati): Scivolato oltre il 10° posto

A causa del circo delle penalità dopo le qualifiche, Philipp Öttl è partito dalla terza fila, ma ha avuto problemi all'inizio della gara. "Ho perso molto tempo nelle prime due curve dopo essere rimasto intrappolato già dopo la partenza. In generale è stata una buona gara in termini di velocità, solo che la partenza non è stata buona", ha spiegato Öttl, che è sceso dalla posizione 9 alla 14.

Philipp ha poi recuperato alcune posizioni. Ha tenuto dietro i due colleghi della Ducati Danilo Petrucci e Axel Bassani per tutto il tempo. "Non è stato facile", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "Quei due stanno guidando a un livello molto alto".

A due giri dalla fine, Öttl era di nuovo nella top-10, dopo aver faticosamente superato Xavi Vierge (Honda) per il 10° posto, quando ha rischiato di cadere al penultimo giro. "Ho iniziato a scivolare e ho perso un'altra posizione", ha commentato seccato il bavarese. Öttl non è stato in grado di eguagliare la velocità di Andrea Locatelli (Yamaha), nono classificato, che partiva dall'ultima posizione in griglia. "Era un po' più veloce di me. Inoltre, dopo aver superato Xavi, non ho fatto un giro ottimale. Poi c'è stata la scivolata e alla fine mi ha rallentato".

Alla fine della giornata, Öttl trae gli aspetti positivi della domenica a Portimao: "Avevamo ancora una volta la velocità per la top-10. Siamo partiti dalle retrovie per arrivare all'11° posto. Ovviamente mi sarebbe piaciuto essere decimo, ma a parte la partenza, la gara è andata molto bene".