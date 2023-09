Philipp Öttl (Ducati): Passou do 10º lugar

O piloto da Go-Eleven Ducati, Philipp Öttl, quase terminou entre os 10 primeiros pela sétima vez consecutiva na primeira corrida do Campeonato do Mundo de Superbikes em Portimão. Depois de um mau arranque, teve um bom ritmo.

Devido ao circo de penalizações após a qualificação, Philipp Öttl partiu da terceira linha, mas teve problemas no início da corrida. "Perdi muito tempo nas duas primeiras curvas depois de ter ficado preso logo após o arranque. No geral, foi uma boa corrida em termos de velocidade, só que o arranque não foi bom", explicou Öttl, que caiu da 9ª para a 14ª posição.

Philipp recuperou alguns lugares. Ele manteve os dois colegas da Ducati, Danilo Petrucci e Axel Bassani, atrás de si o tempo todo. "Não foi fácil", disse ele ao SPEEDWEEK.com. "Esses dois estão pilotando em um nível muito alto."

A duas voltas do fim, Öttl estava de volta ao top-10, tendo acabado de ultrapassar Xavi Vierge (Honda) pelo 10º lugar quando quase foi ao chão na penúltima volta. "Comecei a deslizar e perdi mais um lugar", lamentou o bávaro. Öttl não conseguiu igualar a velocidade de Andrea Locatelli (Yamaha), nono classificado, que partiu do último lugar da grelha. "Ele foi um pouco mais rápido do que eu. Além disso, depois de passar o Xavi, não fiz uma volta óptima. Depois houve o deslize e, no final, ele atrasou-me."

No final do dia, Öttl considera os pontos positivos para domingo em Portimão: "Tínhamos velocidade para ficar entre os 10 primeiros mais uma vez. Saímos de trás para 11º. Claro que gostaria de ter ficado em décimo, mas tirando o início, a corrida correu muito bem."