Álvaro Bautista (1º): Un paso más cerca del título mundial

Álvaro Bautista necesita sumar 15 puntos más que Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) durante el fin de semana de Portimao para volver a ser Campeón del Mundo antes de la final de Jerez a finales de octubre.

Con su victoria en la primera carrera, el español sumó cinco puntos más que el turco y se acercó así un pasito más a su objetivo. Razgatlioglu no se lo puso fácil, después de 20 vueltas sólo les separaban 2 seg.

"Ha sido agotador", gimió Bautista. "Y una cosa que también puedo decir es que en estas condiciones no es bueno ir ligero. El viento soplaba increíblemente, tropecé bastante. A veces era más fuerte y a veces más débil y venía de diferentes direcciones, tenía que reajustarme en cada vuelta. Nunca me sentí cómodo sobre la moto, así que no pude apretar como el viernes o el sábado por la mañana. Por eso me centré en no cometer errores. Y quería evitar ir al límite".

"En las primeras vueltas tuvimos una gran lucha, pero mis sensaciones no eran perfectas", añadió el piloto de 38 años. "Era difícil pilotar esta moto. Mi gran problema no era que Toprak empujara detrás de mí, aunque eso no lo hace más fácil. El problema era el viento".

Ducati ganó el título de Constructores a principios de Portugal, con Yamaha y Kawasaki ya colocadas en segunda y tercera posición respectivamente. BMW podrá mantener a Honda detrás de ellos en la forma actual y escapar de la vergüenza del último lugar.