Alvaro Bautista (1er) : Un pas de plus vers le titre de champion du monde

Samedi après-midi, la star Ducati Alvaro Bautista a remporté la première course principale de Superbike à Portimao, sa 22e victoire de l'année. S'il obtient dix points de plus que Toprak Razgatliglu dimanche, il sera champion.

Alvaro Bautista doit marquer 15 points de plus que Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) lors du week-end de Portimao pour être à nouveau champion du monde avant la finale de Jerez fin octobre.

En remportant la première manche, l'Espagnol a marqué cinq points de plus que le Turc et s'est ainsi rapproché un peu plus de son objectif. Razgatlioglu ne lui a pas facilité la tâche : après 20 tours, ils n'étaient séparés que de 2 secondes.

"C'était épuisant", a gémi Bautista. "Et je peux aussi dire une chose : dans ces conditions, il n'est pas bon d'être léger. Le vent soufflait de manière incroyable, j'ai pas mal trébuché. Il était tantôt plus fort, tantôt plus faible et venait de différentes directions, je devais m'adapter à chaque tour. Je ne me suis jamais senti à l'aise sur la moto et je n'ai donc pas pu pousser comme je l'avais fait vendredi ou samedi matin. C'est pourquoi je me suis concentré sur le fait de ne pas faire d'erreurs. Et je voulais éviter d'aller au-delà de la limite".

"Dans les premiers tours, nous avons eu une superbe bataille, mais mon feeling n'était pas parfait", a ajouté le pilote de 38 ans. "C'était difficile de piloter cette moto. Mon gros problème n'était pas que Toprak poussait derrière moi, même si cela ne vous facilite pas la tâche. Le problème, c'était le vent".

Ducati a remporté prématurément le titre des constructeurs au Portugal, Yamaha et Kawasaki étant déjà assurés de la deuxième et de la troisième place. BMW, au vu de sa forme actuelle, pourra maintenir Honda derrière lui et échappe ainsi à l'embarras de la dernière place.