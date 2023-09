Alvaro Bautista (1°): Un passo avanti verso il titolo di Campione del Mondo

Alvaro Bautista deve ottenere 15 punti in più di Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) nel fine settimana di Portimao per tornare a essere campione del mondo prima della finale di Jerez a fine ottobre.

Con la vittoria nella prima gara, lo spagnolo ha ottenuto cinque punti in più del turco, avvicinandosi così di un piccolo passo al suo obiettivo. Razgatlioglu non gli ha reso la vita facile, dopo 20 giri erano separati da soli 2 secondi.

"È stato estenuante", ha lamentato Bautista. "E una cosa che posso dire è che in queste condizioni non è bene essere leggeri. Il vento soffiava in modo incredibile, ho inciampato parecchio. A volte era più forte e a volte più debole e proveniva da direzioni diverse, dovevo riadattarmi a ogni giro. Non mi sono mai sentito a mio agio sulla bici, quindi non ho potuto spingere come venerdì o sabato mattina. Per questo mi sono concentrato sul non commettere errori. E volevo evitare di superare il limite".

"Nei primi giri c'è stata una bella lotta, ma il mio feeling non era perfetto", ha aggiunto il 38enne. "Era difficile guidare questa moto. Il mio problema principale non è stato che Toprak spingeva dietro di me, anche se questo non rende le cose più facili. Il problema era il vento".

La Ducati ha vinto il titolo costruttori in anticipo in Portogallo, mentre Yamaha e Kawasaki si sono già posizionate rispettivamente al secondo e terzo posto. Con lo stato di forma attuale, la BMW potrà tenere dietro la Honda e sfuggire all'imbarazzo dell'ultimo posto.