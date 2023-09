Alvaro Bautista (1º): Um passo mais perto do título do Campeonato do Mundo

No sábado à tarde, a estrela da Ducati, Alvaro Bautista, venceu a primeira corrida principal de Superbike em Portimão, a sua 22ª vitória este ano. Se marcar mais dez pontos do que Toprak Razgatliglu no domingo, será campeão.

Álvaro Bautista precisa de somar mais 15 pontos do que Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) no fim de semana de Portimão para voltar a ser Campeão do Mundo antes da final em Jerez, no final de outubro.

Com a vitória na primeira corrida, o espanhol somou mais cinco pontos do que o turco, ficando assim um pequeno passo mais perto do seu objetivo. Razgatlioglu não lhe facilitou a vida e, após 20 voltas, estavam separados por apenas 2 segundos.

"Foi cansativo", queixou-se Bautista. "E uma coisa que também posso dizer é que nestas condições não é bom estar leve. O vento estava a soprar de forma inacreditável, tropecei um pouco. Às vezes era mais forte e às vezes mais fraco e vinha de diferentes direcções, tive de me reajustar a cada volta. Nunca me senti confortável na bicicleta, por isso não consegui puxar como na sexta-feira ou no sábado de manhã. Foi por isso que me concentrei em não cometer erros. E queria evitar ultrapassar o limite."

"Nas primeiras voltas tivemos uma grande luta, mas a minha sensação não era perfeita", acrescentou o piloto de 38 anos. "Foi difícil pilotar esta mota. O meu grande problema não foi o facto de Toprak estar a empurrar atrás de mim, embora isso não facilite as coisas. O problema foi o vento."

A Ducati conquistou o título de Construtores no início de Portugal, com a Yamaha e a Kawasaki já definidas para segundo e terceiro, respetivamente. A BMW será capaz de manter a Honda atrás de si com a atual forma e escapar ao embaraço do último lugar.