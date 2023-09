Michael vd Mark (BMW): Ningún séptimo puesto fue mejor

Fue bueno ver a Michael van der Mark en cuarto lugar como el mejor piloto de BMW durante muchas vueltas en la primera ronda de Superbike en Portimão. El holandés ha pasado por un largo calvario: después de su caída en la segunda carrera en Assen el 23 de abril, en la que se rompió el cuello de su fémur izquierdo, estuvo fuera de acción durante semanas. Desde su regreso a la M1000RR en Most, el piloto de 30 años se está acercando gradualmente a su forma normal de nuevo, pero no logró un resultado de un solo dígito.

El hecho de que se colara hasta el 7º puesto en las dos últimas rondas en la pista portuguesa fue algo que el Campeón del Mundo de Supersport de 2014 pudo superar. "La falta de entrenamientos en carrera, pero también tuve problemas con el neumático delantero hacia el final de la carrera", explicó el piloto del ROKiT en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "La falta de vueltas se hizo notar y estaba jugando un poco demasiado seguro. La velocidad en las curvas era demasiado lenta, pero trabajaré en ello. Cuando el neumático delantero se va, inevitablemente bajas la velocidad, pero como piloto sueles encontrar la manera de seguir sacando el máximo".

Para que conste, van der Mark fue el único piloto de las tres primeras filas de la parrilla que optó por un neumático delantero más duro.

El cuarto puesto fue para Garrett Gerloff, del BMW Team Bonovo action, lo que le convierte en el mejor piloto BMW y confirma la reciente tendencia al alza de BMW. "Estoy muy contento con la carrera", afirmó van der Mark. "Estoy especialmente contento de que no hayamos ajustado nada en la moto, por así decirlo, desde el primer día. Así que el conjunto se comporta de forma estable y mi confianza es cada vez mayor. El feeling con el tren delantero no ha sido tan bueno como en la FP3 o en la Superpole, así que eso me ha frustrado un poco. Esperaba poder ir un poco más rápido. Al final, sigo contento".