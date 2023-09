Michael vd Mark (BMW) : "Aucune septième place n'était plus belle

Lors de la première course de Superbike à Portimão, Michael van der Mark a réalisé sa meilleure course depuis son terrible accident à Assen. La septième place du pilote BMW est donc d'autant plus appréciable.

C'était un plaisir de voir Michael van der Mark, le meilleur pilote BMW, se classer quatrième pendant de nombreux tours lors de la première course de Superbike à Portimão. En effet, le Néerlandais a connu un long calvaire : après son highsider lors de la deuxième course à Assen le 23 avril, au cours duquel il s'est cassé le col du fémur gauche, il a été immobilisé pendant des semaines. Depuis son retour sur la M1000RR à Most, le pilote de 30 ans se rapproche peu à peu de sa forme normale, mais n'a pas obtenu de résultat à un chiffre.

Le fait d'avoir été relégué à la septième place lors des deux derniers tours sur la piste portugaise a été toléré par le champion du monde Supersport 2014. "Manque de pratique en course, mais j'ai aussi eu des problèmes avec le pneu avant vers la fin de la course", a expliqué le pilote ROKiT lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Le manque de tours s'est fait sentir et je suis allé un peu trop loin dans la sécurité. La vitesse en courbe était trop lente, mais je vais travailler là-dessus. Quand le pneu avant se dégrade, on ralentit forcément, mais en tant que pilote de course, on trouve généralement un moyen de faire quand même le maximum".

Pour information, van der Mark était le seul pilote sur les trois premières lignes de la grille de départ à avoir opté pour un pneu avant plus dur.

Garrett Gerloff du BMW Team Bonovo action a pris la quatrième place, devenant ainsi le meilleur pilote BMW et confirmant la récente tendance à la hausse de BMW. "Je suis vraiment content de la course", a assuré van der Mark. "Je suis particulièrement heureux que nous n'ayons pratiquement rien ajusté sur la moto dès le premier jour. Le package se comporte donc de manière stable et ma confiance augmente. Le feeling avec l'avant n'était pas aussi bon qu'en FP3 ou en Superpole, ce qui m'a un peu frustré. Je m'attendais à pouvoir rouler un peu plus vite. Au final, je suis quand même content".