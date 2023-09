Michael vd Mark (BMW): nessun settimo posto è stato migliore

È stato bello vedere Michael van der Mark al quarto posto come miglior pilota BMW per molti giri nel primo round della Superbike a Portimão. Per l'olandese è stato un lungo calvario: dopo l'incidente nella seconda gara di Assen del 23 aprile, in cui si è rotto il collo del femore sinistro, è rimasto fuori gioco per settimane. Dal suo ritorno in sella alla M1000RR a Most, il 30enne si sta gradualmente riavvicinando alla sua forma normale, ma non ha ottenuto un risultato a una cifra.

Il fatto che sia scivolato fino al 7° posto negli ultimi due round sul tracciato portoghese è stato qualcosa che il Campione del Mondo Supersport 2014 ha potuto superare. "Mancanza di prove di gara, ma ho anche avuto problemi con la gomma anteriore verso la fine della gara", ha spiegato il pilota ROKiT in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "La mancanza di giri si è fatta sentire e stavo giocando un po' troppo sul sicuro. La velocità in curva era troppo bassa, ma ci lavorerò su. Quando la gomma anteriore va in crisi, inevitabilmente si rallenta, ma come pilota di solito si trova il modo di ottenere comunque il massimo".

Per la cronaca, van der Mark è stato l'unico pilota delle prime tre file dello schieramento a scegliere una gomma anteriore più dura.

Il quarto posto è andato a Garrett Gerloff del BMW Team Bonovo action, diventando così il miglior pilota BMW e confermando la recente tendenza al rialzo di BMW. "Sono molto soddisfatto della gara", ha dichiarato van der Mark. "Sono particolarmente contento del fatto che non abbiamo regolato nulla sulla moto, per così dire, fin dal primo giorno. Quindi il pacchetto si sta comportando in modo stabile e la mia fiducia sta aumentando. Il feeling con l'anteriore non era così buono come nelle FP3 o nella Superpole, e questo mi ha un po' frustrato. Mi aspettavo di poter andare un po' più veloce. Alla fine, sono comunque contento".