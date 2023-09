Michael vd Mark (BMW): Nenhum sétimo lugar foi melhor

Foi bom ver Michael van der Mark em quarto lugar como o melhor piloto da BMW ao longo de muitas voltas na primeira ronda de Superbike em Portimão. O holandês tem passado por uma longa provação: depois do acidente na segunda corrida em Assen, a 23 de abril, em que partiu o colo do fémur esquerdo, esteve fora de ação durante semanas. Desde o seu regresso à M1000RR em Most, o piloto de 30 anos está gradualmente a aproximar-se da sua forma normal, mas não conseguiu um resultado de um só dígito.

O facto de ter chegado ao 7º lugar nas duas últimas rondas na pista portuguesa foi algo que o Campeão do Mundo de Supersport de 2014 conseguiu ultrapassar. "Falta de treinos de corrida, mas também tive problemas com o pneu dianteiro no final da corrida", explicou o piloto da ROKiT numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "A falta de voltas fez-se sentir e eu estava a jogar um pouco seguro demais. A velocidade nas curvas era demasiado lenta, mas vou trabalhar nisso. Quando o pneu da frente se estraga, é inevitável abrandar, mas como piloto, normalmente encontramos uma forma de tirar o máximo partido disso."

Para que conste, van der Mark foi o único piloto das três primeiras filas da grelha a optar por um pneu dianteiro mais duro.

O quarto lugar foi para Garrett Gerloff da BMW Team Bonovo action, o que faz dele o melhor piloto da BMW e confirma a recente tendência de crescimento da marca. "Estou muito contente com a corrida", afirmou van der Mark. "Estou especialmente feliz por não termos ajustado nada na moto, por assim dizer, desde o primeiro dia. Por isso, o pacote está a comportar-se de forma estável e a minha confiança está a aumentar. A sensação na frente não foi tão boa como no FP3 ou na Superpole, o que me deixou um pouco frustrado. Esperava ser capaz de ser um pouco mais rápido. No final, ainda estou contente".