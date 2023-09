Garrett Gerloff (4º/BMW): "Tenía potencial de podio".

Después de los modestos puestos conseguidos el viernes y en la Superpole, Garrett Gerloff era un hombre cambiado en la primera carrera. En la calificación, el piloto estadounidense de BMW no logró una vuelta rápida, por lo que sólo alcanzó el 11º puesto en la parrilla. Pero a diferencia de la calificación, el piloto de 28 años se ha adaptado sorprendentemente bien a la moto y a la pista en carrera. "Por alguna razón he tenido problemas de consistencia en la Superpole. A un buen sector siempre le seguía uno malo. Fue frustrante", admitió Gerloff. "Para la carrera no cambiamos nada. Creo que el hecho de correr cambió mucho. Gracias a mis compañeros de carrera, tenía una referencia que me ayudó mucho".

El estadounidense está convencido de que con una mejor posición de salida habría luchado por el podio. "Es un potencial desperdiciado", se molesta el tejano. "En la carrera, al principio no tenía ni idea de que iba cuarto. Luego me hizo pensar. Me hubiera gustado tener una buena sesión de clasificación para tener opciones de podio. Con una sesión de clasificación normal, sin duda habría tenido potencial para ello".

Después de Assen 2021, cuando se cepilló a su compañero de marca Toprak Razgatlioglu y se le echó encima Yamaha, Gerloff pilotó por debajo de su potencial durante mucho tiempo. En la acción del BMW Team Bonovo está floreciendo de nuevo cada vez más.

En Portimão se situó entre los cinco primeros por tercera vez este año y cada vez tiene más confianza en la M1000RR. "Siento que puedo hacer cosas con la BMW que no me atrevía a hacer con la Yamaha. Eso es realmente prometedor", dijo feliz a SPEEDWEEK.com. "Hoy hemos sido rápidos desde el principio. Queremos seguir trabajando en ello. Me siento mejor y más cómodo sobre la moto. Me atrevo a poner más presión en la rueda trasera o a aliviar la delantera en la entrada en curva. Eso me ayuda mucho".