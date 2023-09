Garrett Gerloff (4e/BMW) : "Nous avions le potentiel pour monter sur le podium".

Après des classements mitigés le vendredi et en superpole, Garrett Gerloff était comme changé lors de la première course. Lors des essais chronométrés, le pilote américain de BMW n'a pas réussi à réaliser un tour rapide, si bien qu'il n'a obtenu que la 11e place sur la grille de départ. Mais contrairement aux qualifications, le pilote de 28 ans s'est étonnamment bien débrouillé avec la moto et la piste en course. "Pour une raison que j'ignore, j'ai eu des problèmes de constance en superpole. Un bon secteur était toujours suivi d'un mauvais. C'était frustrant", a admis Gerloff. "Nous n'avons rien changé pour la course. Je pense que le fait de faire une course a changé beaucoup de choses. Grâce à mes compagnons de route, j'avais une référence qui m'a beaucoup aidé".

L'Américain est convaincu qu'il aurait pu se battre pour le podium avec une meilleure position de départ. "C'est du potentiel gâché", s'énerve le Texan. "En course, je n'avais d'abord aucune idée que je me trouvais en quatrième position. Puis cela m'a fait réfléchir. J'aurais aimé avoir une bonne séance d'essais chronométrés pour avoir une chance de monter sur le podium. Avec un entraînement chronométré normal, j'aurais certainement eu du potentiel pour cela".

Après Assen 2021, lorsqu'il a dépouillé son collègue de marque Toprak Razgatlioglu et a été mis en prière par Yamaha, Gerloff a longtemps roulé en dessous de ses possibilités. Il s'épanouit à nouveau de plus en plus au sein de l'équipe BMW Bonovo action.

À Portimão, il s'est classé dans le top 5 pour la troisième fois de l'année et prend de plus en plus confiance en la M1000RR. "J'ai l'impression de pouvoir faire des choses sur la BMW que je n'osais pas faire sur la Yamaha. C'est vraiment prometteur", se réjouit-il auprès de SPEEDWEEK.com. "Aujourd'hui, nous avons été rapides dès le début. Nous voulons continuer à travailler sur ce point. Je me sens de mieux en mieux sur la moto. J'ose mettre plus de pression sur la roue arrière ou soulager l'avant en entrée de virage. C'est vraiment très utile".