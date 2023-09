Garrett Gerloff (4°/BMW): "Aveva un potenziale da podio".

Dopo i modesti piazzamenti di venerdì e della Superpole, Garrett Gerloff è cambiato nella prima gara. Nelle qualifiche, il pilota americano della BMW non è riuscito a fare un giro veloce, tanto che ha raggiunto solo l'11° posto in griglia. Ma a differenza delle qualifiche, in assetto da gara il 28enne ha preso confidenza con la moto e la pista in modo sorprendente. "Per qualche motivo ho avuto problemi di costanza in Superpole. Un buon settore era sempre seguito da uno cattivo. È stato frustrante", ha ammesso Gerloff. "Per la gara non abbiamo cambiato nulla. Credo che il fatto di correre sia cambiato molto. Grazie ai miei compagni di gara, ho avuto un riferimento che mi ha aiutato molto".

L'americano è convinto che con una posizione di partenza migliore avrebbe potuto lottare per il podio. "È un potenziale sprecato", si infastidisce il texano. "In gara, all'inizio non avevo idea di essere al quarto posto. Poi mi ha fatto riflettere. Avrei voluto fare una buona sessione di qualifiche per avere una possibilità di podio. Con una sessione di qualifiche normale, avrei sicuramente avuto il potenziale per farlo".

Dopo Assen 2021, quando ha eliminato il compagno di marca Toprak Razgatlioglu ed è stato messo sotto accusa dalla Yamaha, Gerloff ha corso a lungo al di sotto del suo potenziale. Nell'azione del BMW Team Bonovo sta sempre più sbocciando.

A Portimão è entrato nella top-5 per la terza volta quest'anno e sta acquisendo sempre più fiducia nella M1000RR. "Sento che con la BMW posso fare cose che non osavo fare con la Yamaha. È davvero promettente", ha dichiarato felice a SPEEDWEEK.com. "Oggi siamo stati veloci fin dall'inizio. Vogliamo continuare a lavorare su questo aspetto. Mi sento meglio e più a mio agio sulla moto. Oso mettere più pressione sulla ruota posteriore o alleggerire l'anteriore in entrata di curva. Questo è davvero molto utile".