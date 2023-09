Garrett Gerloff (4º/BMW): "Tinha potencial para subir ao pódio".

Depois de modestas classificações na sexta-feira e na Superpole, Garrett Gerloff estava diferente na primeira corrida. Na qualificação, o piloto americano da BMW não conseguiu uma volta rápida, pelo que apenas alcançou o 11º lugar da grelha. Mas, ao contrário do que aconteceu na qualificação, o piloto de 28 anos conseguiu lidar com a mota e com a pista surpreendentemente bem na corrida. "Por alguma razão, tive problemas com a consistência na Superpole. Um bom sector era sempre seguido de um mau. Isso foi frustrante", admitiu Gerloff. "Para a corrida não mudámos nada. Penso que o facto de correr mudou muito. Por causa dos meus companheiros de corrida, eu tinha uma referência que me ajudou muito."

O americano está convencido de que, com uma melhor posição de partida, teria lutado pelo pódio. "É um potencial desperdiçado", lamenta o texano. "Na corrida, no início não fazia ideia de que estava em quarto lugar. Depois pus-me a pensar. Gostava de ter feito uma boa sessão de qualificação para ter uma hipótese de subir ao pódio. Com uma sessão de qualificação normal, teria tido potencial para isso".

Depois de Assen 2021, quando deixou para trás o seu companheiro de marca Toprak Razgatlioglu e foi criticado pela Yamaha, Gerloff andou abaixo do seu potencial durante muito tempo. Na ação da BMW Team Bonovo, ele está cada vez mais florescendo novamente.

Em Portimão, entrou no top-5 pela terceira vez este ano e está a ganhar cada vez mais confiança na M1000RR. "Sinto que posso fazer coisas com a BMW que não me atrevi a fazer com a Yamaha. Isso é realmente promissor", disse ele ao SPEEDWEEK.com satisfação. "Hoje fomos rápidos desde o início. Queremos continuar a trabalhar nisso. Sinto-me melhor e mais confortável com a moto. Atrevo-me a colocar mais pressão na roda traseira ou a aliviar a frente na entrada da curva. Isso é realmente muito útil."