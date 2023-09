Alex Lowes se pregunta: ¿Por qué es así con Kawasaki?

Aunque dijo que estaba en forma, Kawasaki sentó a Alex Lowes en el banquillo para las carreras de Aragón de hace una semana para no afectar negativamente al proceso de recuperación tras la operación de menisco.



En Portimao está de vuelta - y fue tan convincente como segundo en la calificación como quinto en la carrera. Perdió siete segundos respecto a su compañero de equipo Jonathan Rea, que terminó tercero.

"Fue bueno volver a la pista después de tener que estar fuera por la lesión", dijo feliz. "Mi rodilla no está demasiado mal, sólo estoy un poco falto de práctica. En el Campeonato del Mundo de Superbikes todo el mundo está muy cerca. Si eres unas décimas de segundo más lento, estás varias filas más abajo en la parrilla. La clasificación es crucial, puede cambiar todo tu fin de semana. Así que me alegré aún más de poder marcar aquí la vuelta más rápida de mi vida".

En la carrera, Lowes pudo mantener inicialmente el ritmo de los tres primeros clasificados, Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) y Rea, pero más tarde tuvo que ceder ante el rápido piloto de BMW Garrett Gerloff (Bonovo BMW).

"Aunque me contuve hacia la mitad de la carrera, Gerloff tenía mucho más agarre que yo al final", analizó Lowes en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "No fui capaz de contraatacar cuando me adelantó. Gestioné la carrera durante unas diez vueltas, pero el cuarto puesto habría sido lo máximo en cualquier caso. Me pasó algo parecido con Johnny: estaba delante con la música, pero no pudo mantener el ritmo al final. Tenemos que averiguar a qué se debe. Si ya no tenemos agarre, entonces va hacia atrás".

En la clasificación general, Lowes es octavo tras 31 carreras, a 55 puntos del séptimo clasificado, Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).