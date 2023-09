Alex Lowes s'interroge : "Pourquoi est-ce ainsi chez Kawasaki ?

Le pilote officiel Kawasaki Alex Lowes est de retour au championnat du monde de Superbike à Portimao après son opération du ménisque. Il a réalisé une performance étonnante lors des qualifications et de la première course.

Bien qu'il se soit déclaré en forme, Kawasaki a placé Alex Lowes sur le banc des remplaçants pour les courses d'Aragon il y a une semaine, afin de ne pas influencer négativement le processus de récupération après son opération du ménisque.



Il est de retour à Portimao - et a pu convaincre en se classant deuxième lors des qualifications et cinquième lors de la course. Il a perdu sept secondes sur son coéquipier Jonathan Rea, qui a terminé troisième.

"C'était bon d'être de retour sur la piste après avoir dû s'absenter à cause de ma blessure", s'est-il réjoui. "Mon genou ne va pas si mal, je manque juste un peu d'entraînement. Dans le championnat du monde Superbike, tout le monde est si proche les uns des autres. Si tu es plus lent de quelques dixièmes de seconde, tu es relégué plusieurs rangs plus loin sur la grille de départ. Les qualifications sont décisives, elles peuvent changer tout ton week-end. J'étais donc d'autant plus heureux de pouvoir réaliser mon meilleur tour ici".

En course, Lowes a d'abord tenu tête aux futurs trois premiers Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) et Rea, mais il a ensuite dû s'incliner devant le rapide pilote BMW Garrett Gerloff (Bonovo BMW).

"Même si je me suis retenu à la mi-course, Gerloff avait nettement plus d'adhérence que moi à la fin", a analysé Lowes lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Je n'ai pas été en mesure de riposter lorsqu'il m'a dépassé. J'ai géré la course pendant une dizaine de tours, mais la quatrième place aurait été le maximum de toute façon. C'était la même chose pour Johnny : il était à l'avant de la musique, mais il n'a pas pu suivre à la fin. Nous devons comprendre pourquoi il en est ainsi. Si nous n'avons plus d'adhérence, nous reculons".

Au classement général, Lowes occupe la huitième place après 31 courses, il lui manque 55 points pour atteindre la septième place, Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).