Alex Lowes si chiede: perché questo è il caso di Kawasaki?

Nonostante abbia dichiarato di essere in forma, la Kawasaki ha messo Alex Lowes in panchina per le gare di Aragon una settimana fa, per non influenzare negativamente il processo di recupero dopo l'intervento al menisco.



A Portimao è tornato, ed è stato tanto convincente come secondo in qualifica quanto quinto in gara. Ha perso sette secondi rispetto al compagno di squadra Jonathan Rea, che ha chiuso al terzo posto.

"È stato bello tornare in pista dopo l'infortunio", ha dichiarato felicemente. "Il mio ginocchio non è grave, sono solo un po' fuori allenamento. Nel Campionato Mondiale Superbike tutti sono così vicini. Se sei più lento di qualche decimo di secondo, ti ritrovi diverse file più in basso sulla griglia di partenza. Le qualifiche sono fondamentali, possono cambiare l'intero weekend. Quindi sono stato ancora più felice di essere riuscito a fare il mio giro più veloce qui".

In gara Lowes è stato inizialmente in grado di tenere il passo del terzetto di testa composto da Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) e Rea, ma poi ha dovuto cedere al veloce pilota BMW Garrett Gerloff (Bonovo BMW).

"Anche se mi sono trattenuto verso metà gara, Gerloff aveva molto più grip di me alla fine", ha analizzato Lowes in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Non sono stato in grado di reagire quando mi ha superato. Ho gestito la gara per una decina di giri, ma il quarto posto sarebbe stato il massimo in ogni caso. è stato simile a Johnny: era davanti con la musica, ma non è riuscito a tenere il passo alla fine. Dobbiamo scoprire il motivo di questa situazione. Se non abbiamo più aderenza, allora si va indietro".

In classifica generale, Lowes è ottavo dopo 31 gare, a 55 punti dal settimo posto di Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).