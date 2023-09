Alex Lowes interroga-se: Por que razão é este o caso da Kawasaki?

Apesar de ter dito que estava em forma, a Kawasaki colocou Alex Lowes no banco de suplentes para as corridas de Aragão, há uma semana, para não influenciar negativamente o processo de recuperação após a cirurgia ao menisco.



Em Portimão está de volta - e foi tão convincente como segundo na qualificação como foi quinto na corrida. Perdeu sete segundos para o companheiro de equipa Jonathan Rea, que terminou em terceiro.

"Foi bom estar de volta à pista depois de ter ficado de fora por causa da lesão", disse feliz. "O meu joelho não está muito mau, só estou um pouco sem treino. No Campeonato do Mundo de Superbikes todos estão muito próximos. Se fores apenas alguns décimos de segundo mais lento, ficas várias filas abaixo na grelha. A qualificação é crucial, pode mudar todo o fim de semana. Por isso fiquei ainda mais contente por ter conseguido fazer a minha melhor volta de sempre aqui."

Na corrida, Lowes foi inicialmente capaz de acompanhar o ritmo dos três primeiros, Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) e Rea, mas mais tarde teve de ceder perante o rápido piloto da BMW Garrett Gerloff (Bonovo BMW).

"Apesar de me ter contido a meio da corrida, Gerloff tinha muito mais aderência do que eu no final," analisou Lowes numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Não fui capaz de ripostar quando ele me ultrapassou. Consegui gerir a corrida durante cerca de dez voltas, mas o quarto lugar teria sido o máximo de qualquer forma. foi semelhante com o Johnny: ele estava na frente com a música, mas não conseguiu manter o ritmo no final. Temos de descobrir porquê. Se já não tivermos aderência, então o carro vai para trás".

Na classificação geral, Lowes é oitavo após 31 corridas, 55 pontos atrás do sétimo classificado, Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).