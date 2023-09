Razgatlioglu (Yamaha): "Lo que tenemos no es suficiente".

La posición de partida antes de las dos carreras del domingo es sencilla: si Álvaro Bautista suma diez puntos más que Toprak Razgatlioglu, habrá defendido con éxito su título de Campeón del Mundo de 2022 antes de tiempo. Por el momento, su ventaja es de 52 puntos. Hay un máximo de 62 puntos en juego en un fin de semana, después de Portimao sólo queda la prueba de Jerez el último fin de semana de octubre.

"Estoy aburrido", dijo Toprak sobre cómo fue la primera carrera en Portugal, en la que volvió a terminar segundo por detrás de Bautista. "Toda la vuelta me pongo a su altura, luego llega la recta y Álvaro vuelve a tener ventaja. Después vuelvo a hacer lo mismo, pero no es suficiente para la victoria. Y siempre es así. No es bueno para la motivación. En las últimas vueltas, esperaba que su neumático trasero se degradara, pero su ritmo fue fuerte hasta el final. Aun así, no me rendí, nunca cerré el acelerador y fui al límite en cada vuelta. La Ducati es muy fuerte y rápida, lo que tenemos no es suficiente. Cuando abre el acelerador, su moto acelera muchísimo. Mi moto tiene mucha menos aceleración. Especialmente en las últimas seis o siete vueltas, es increíble".

Razgatlioglu siempre habla de las ventajas de Ducati, pero en realidad sólo la combinación de la Panigale V4R y el excepcional piloto Bautista es casi invencible.



"Nunca he dicho que Álvaro sea un piloto lento", subraya el turco a SPEEDWEEK.com. "Es muy fuerte. Pero con Álvaro a bordo, la Ducati tiene una gran ventaja en las rectas. Es ligero y estrecho, pero aún así le respeto. También porque es muy inteligente y planifica sus carreras con cuidado. No se limita a pilotar con facilidad. Con su moto, tiene un paquete muy bueno. A veces tu moto no es perfecta, así que tienes que adaptarte. Aquí no podemos conseguir una buena puesta a punto para mi moto, así que me limito a pilotar. Mi moto no está mal, pero no al cien por cien. Mentalmente soy muy fuerte, lo que me ayuda especialmente en la Superpole. Por eso quiero ganarla el domingo. En la segunda carrera será más difícil".