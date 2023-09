Razgatlioglu (Yamaha) : "Ce que nous avons n'est pas suffisant".

Les chances de Toprak Razgatlioglu de devenir champion du monde de Superbike en 2023 ne sont plus que mathématiques. Après la première course à Portimao, le Turc s'est une nouvelle fois agacé de n'avoir aucune chance face à Ducati.

La situation de départ avant les deux courses de dimanche est simple : si Alvaro Bautista gagne dix points de plus que Toprak Razgatlioglu, il aura défendu son titre de champion du monde 2022 avant l'heure. Actuellement, son avance est de 52 points. Il y a un maximum de 62 points à prendre en un week-end, après Portimao, il n'y a plus que l'épreuve de Jerez le dernier week-end d'octobre.

"Je m'ennuie", a déclaré Toprak à propos du déroulement de la première course au Portugal, qu'il a une nouvelle fois terminée en deuxième position derrière Bautista. "Je rattrape mon retard pendant tout le tour, puis la ligne droite arrive et Alvaro reprend l'avantage. Ensuite, je refais la même chose, mais ce n'est pas suffisant pour gagner. Et c'est toujours comme ça. Ce n'est pas très bon pour la motivation. Dans les derniers tours, j'ai eu l'espoir que son pneu arrière se dégrade, mais son rythme était fort jusqu'à la fin. Malgré tout, je n'ai pas abandonné, je n'ai jamais fermé les gaz et j'ai poussé à la limite à chaque tour. La Ducati est très forte et rapide, ce que nous avons ne suffit pas. Quand il ouvre les gaz, sa moto accélère énormément. Ma moto a beaucoup moins d'accélération. Surtout dans les six ou sept derniers tours, c'est incroyable".

Razgatlioglu parle toujours des avantages de Ducati, mais en réalité, seule la combinaison de la Panigale V4R et de l'exceptionnel Bautista est presque invincible.



"Je n'ai jamais dit qu'Alvaro était un pilote lent", a souligné le Turc à SPEEDWEEK.com. "Il est très fort. Mais avec Alvaro à bord, la Ducati a un gros avantage dans les lignes droites. Il est léger et étroit, mais je le respecte quand même. Aussi parce qu'il est très intelligent et qu'il planifie ses courses avec précision. Il ne se contente pas de conduire. Avec sa moto, il a un très bon package. Parfois, ta moto n'est pas parfaite, tu dois donc t'adapter. Ici, nous n'arrivons pas à trouver de bons réglages pour ma moto, alors je me contente de rouler. Ma moto n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas à 100 %. Mentalement, je suis très fort, ce qui m'aide surtout dans la course Superpole. C'est pourquoi je veux la gagner dimanche. Dans la deuxième course, ce sera plus difficile".